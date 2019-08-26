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Rodovia ES 060

Motorista embriagado cai com carro em praia de Guarapari

O motorista e um passageiro ficaram feridos após o carro onde eles estavam cair na Praia de Meaípe, em Guarapari, na madrugada desta segunda-feira (26)

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 08:29

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

26 ago 2019 às 08:29
Carro cai na Praia de Meaípe, em Guarapari Crédito: Internauta/Via WhatsApp
Duas pessoas ficaram feridas após o veículo onde eles estavam invadir o trecho de erosão da Rodovia ES 060 e cair na Praia de Meaípe, em Guarapari, na madrugada desta segunda-feira (26).
>Com parte do asfalto destruído pela erosão, carro cai no mar de Meaípe
De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista da picape Fiat Strada, de cor branca, estava embriagado. Ele perdeu o controle do veículo e caiu. O homem de 60 anos estava com um passageiro na hora do acidente.
Motorista embriagado cai com carro em praia de Guarapari
> Mar não deve levar a culpa pelos estragos da erosão 
Uma ambulância do SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, as vítimas estavam ao lado do veículo.
Carro cai em ribanceira na praia de Meaípe, em Guarapari Crédito: Internauta/Via WhatsApp
“Uma das vítimas, um homem, foi encaminhado pelo Samu para Upa de Guarapari. Como a outra vítima também já estava do lado de fora do carro, o Corpo de Bombeiros não chegou a atuar”, diz a nota dos Bombeiros.
A Polícia Civil informou que o motorista foi conduzido para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Ele pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.
OUTRO CASO
Em julho deste ano, outro carro caiu na Praia de Meaípe. Na ocasião, o coordenador da Defesa Civil de Guarapari Oldair Rossi disse que o veículo, um Ford EcoSport, caiu no mar por volta das 4h do dia (22). Havia um homem dentro do carro, que teve ajuda de um pescador para sair do veículo e, apesae da queda de cerca de quatro metros de altura, não ficou ferido.
O QUE DIZ O DER
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informa que o local está sinalizado e que está elaborando o projeto para obras definitivas no local.
 

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