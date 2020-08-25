Trecho da BR 101 onde criança morreu no ES é o sexto mais perigoso do país

Trecho da BR 101 em Linhares Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Segundo o superintende da PRF, inspetor Costa Negro, grande parte desses acidentes é causado pela falta de atenção às regras básicas do trânsito. Avanço de semáforo, travessia de pedestres e ciclistas em locais inadequados, utilização de bebida alcoólica e drogas na direção do veículo, excesso de velocidade. Tudo isso contribui para essas estatísticas, disse.

Durante o dia é possível ver ciclistas transitando na via, em locais onde há ciclofaixa, e pedestres atravessando em locais proibidos. De acordo com o inspetor, isso se torna ainda mais perigoso à noite e destaca a necessidade de os usuários respeitarem os trechos destinados para cada.

Boa parte do perímetro urbano de Linhares é provido de iluminação pública. Em alguns lugares pode ser melhorada, mas é provido de iluminação. Às vezes, isso dá mais confiança para pedestres e ciclistas transitarem à noite. Esse trânsito precisa ser o mais cauteloso possível, em especial nos lugares destinados a ciclistas e pedestres, a exemplo das ciclofaixas e calçadas, destacou.

Sobre a situação da pista, a Eco101 informou que está aberta ao diálogo para discutir melhorias na rodovia. Em relação à iluminação, a concessionária disse que não faz parte da concessão.

Henrique dos Santos Batista morreu atropelado na noite deste domingo (23) em Linhares Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O ACIDENTE

Henrique dos Santos Batista, de 9 anos, morreu atropelado por um carro na noite deste domingo (23), no trecho norte da BR 101, na cidade de Linhares. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 143 da rodovia.

Um adolescente de 12 anos, que estava junto com Henrique, também foi atropelado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares. Os garotos estariam voltando para casa depois de terem soltado pipa durante a tarde. As pipas ficaram caídas às margens da BR-101.

O Henrique era uma criança doce. Nos tempos que ele vivia lá em casa, era um menino muito legal, simpático. A mãe sempre deu uma boa educação para ele, contou o tio Gilson Dias de Jesus.