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Linhares

Trecho da BR 101 onde criança morreu no ES é o sexto mais perigoso do país

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), trecho do km 143 da BR 101, em Linhares, registrou 175 acidentes e nove mortes entre 2017 e 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 07:56

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 07:56

Trecho da BR 101 em Linhares
Trecho da BR 101 em Linhares Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O acidente que vitimou uma criança de 9 anos e deixou outra de 12 anos ferida, em Linhares, aconteceu em um trecho que é considerado o sexto mais perigoso do Brasil na BR 101. Henrique dos Santos Batista morreu atropelado por um carro na noite deste domingo (23) no km 143. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho registrou 175 acidentes e nove mortes entre 2017 e 2019.
Segundo o superintende da PRF, inspetor Costa Negro, grande parte desses acidentes é causado pela falta de atenção às regras básicas do trânsito. Avanço de semáforo, travessia de pedestres e ciclistas em locais inadequados, utilização de bebida alcoólica e drogas na direção do veículo, excesso de velocidade. Tudo isso contribui para essas estatísticas, disse.

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Durante o dia é possível ver ciclistas transitando na via, em locais onde há ciclofaixa, e pedestres atravessando em locais proibidos. De acordo com o inspetor, isso se torna ainda mais perigoso à noite e destaca a necessidade de os usuários respeitarem os trechos destinados para cada.
Boa parte do perímetro urbano de Linhares é provido de iluminação pública. Em alguns lugares pode ser melhorada, mas é provido de iluminação. Às vezes, isso dá mais confiança para pedestres e ciclistas transitarem à noite. Esse trânsito precisa ser o mais cauteloso possível, em especial nos lugares destinados a ciclistas e pedestres, a exemplo das ciclofaixas e calçadas, destacou.
Sobre a situação da pista, a Eco101 informou que está aberta ao diálogo para discutir melhorias na rodovia. Em relação à iluminação, a concessionária disse que não faz parte da concessão.
Henrique dos Santos Batista morreu atropelado na noite deste domingo (23) em Linhares
Henrique dos Santos Batista morreu atropelado na noite deste domingo (23) em Linhares Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O ACIDENTE

Henrique dos Santos Batista, de 9 anos, morreu atropelado por um carro na noite deste domingo (23), no trecho norte da BR 101, na cidade de Linhares. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 143 da rodovia.
Um adolescente de 12 anos, que estava junto com Henrique, também foi atropelado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares. Os garotos estariam voltando para casa depois de terem soltado pipa durante a tarde. As pipas ficaram caídas às margens da BR-101.
O Henrique era uma criança doce. Nos tempos que ele vivia lá em casa, era um menino muito legal, simpático. A mãe sempre deu uma boa educação para ele, contou o tio Gilson Dias de Jesus.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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