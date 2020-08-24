Acidente de lancha em Vitória: polícia aguarda resultado da perícia

Local onde aconteceu acidente com lancha em Vitória, no dia 25 de julho deste ano

Já a Marinha segue com um inquérito específico, cuja apuração é feita pela Capitania dos Portos do Espírito Santo. O prazo para a conclusão é de 90 dias (dos quais quase 30 já passaram), podendo ser prorrogado por igual período. Após finalizado, ele será encaminhado para o Tribunal Marítimo. Detalhes não foram passados.