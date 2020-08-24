Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação em curso

Acidente de lancha em Vitória: polícia aguarda resultado da perícia

Marinha também está com um inquérito em andamento; caso que deixou três feridos e matou uma estudante completa um mês nesta terça-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 20:47

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 20:47

Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória
Estudante de fisioterapia, Bruna França Zocca morreu no acidente da lancha. Ela era noiva do dono do barco Crédito: Montagem | A Gazeta
No final de julho, na Baía de Vitória, aconteceu o acidente envolvendo a lancha do empresário José Silvino Pinafo - que deixou três pessoas feridas e tirou a vida da noiva dele, a estudante Bruna França Zooca, de 25 anos. Um mês depois, duas investigações ainda estão atrás de respostas sobre o caso.
Nesta segunda-feira (24), a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) aguarda o resultado do laudo pericial, e que tem colhido depoimento de testemunhas. "Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal", garantiu, por meio de nota.
Local onde aconteceu acidente com lancha em Vitória
Local onde aconteceu acidente com lancha em Vitória, no dia 25 de julho deste ano Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Já a Marinha segue com um inquérito específico, cuja apuração é feita pela Capitania dos Portos do Espírito Santo. O prazo para a conclusão é de 90 dias (dos quais quase 30 já passaram), podendo ser prorrogado por igual período. Após finalizado, ele será encaminhado para o Tribunal Marítimo. Detalhes não foram passados.
Advogado de defesa do empresário, Douglas Luz revelou que "pontos importantes do processo já foram esclarecidos", mas que prefere aguardar os resultados de perícias para torná-los públicos. "De antemão, afirmo que foi uma fatalidade", garantiu. Ainda muito abalado, José Silvino Pinafo segue com acompanhamento psicológico.

RELEMBRE O CASO

Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram bebidas alcoólicas no interior da lancha
Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram bebidas alcoólicas no interior da lancha Crédito: TV Gazeta
O acidente aconteceu por volta das 18h10 de um sábado, quando a lancha se chocou contra um píer que fica próximo à Ponte Sílvio Avidos e à Ilha do Príncipe, em Vitória. De acordo com testemunhas, a embarcação  que estava com sete pessoas e continha bebidas  estava em alta velocidade.
Proprietário do veículo, era o próprio José Silvino Pinafo que pilotava a lancha. Na época, o advogado de defesa dele descartou que o empresário havia bebido. Em nota, a Marinha esclareceu que o condutor era habilitado, mas afirmou que a navegação pelo local, perto do porto, é proibida.

Veja Também

Filho de dono de lancha faz homenagem à noiva do pai morta em acidente no ES

Blogueira conta que esteve em lancha horas antes do acidente em Vitória

Jovem postou vídeo na lancha minutos antes de morrer no acidente em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira da Fé abre espaço para empreendedoras durante a Festa da Penha
Imagem de destaque
Exército prende major do ES condenado por trama golpista
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: lançamento de esgoto em praias de Vitória; o que dizem os órgãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados