Acidente de lancha em Vitória: polícia aguarda resultado da perícia

No final de julho, na Baía de Vitória, aconteceu o acidente envolvendo a lancha do empresário José Silvino Pinafo - que deixou três pessoas feridas e tirou a vida da noiva dele, a estudante Bruna França Zooca, de 25 anos. Um mês depois, duas investigações ainda estão atrás de respostas sobre o caso.
Nesta segunda-feira (24), a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) aguarda o resultado do laudo pericial, e que tem colhido depoimento de testemunhas. "Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal", garantiu, por meio de nota.
Já a Marinha segue com um inquérito específico, cuja apuração é feita pela Capitania dos Portos do Espírito Santo. O prazo para a conclusão é de 90 dias (dos quais quase 30 já passaram), podendo ser prorrogado por igual período. Após finalizado, ele será encaminhado para o Tribunal Marítimo. Detalhes não foram passados.
Advogado de defesa do empresário, Douglas Luz revelou que "pontos importantes do processo já foram esclarecidos", mas que prefere aguardar os resultados de perícias para torná-los públicos. "De antemão, afirmo que foi uma fatalidade", garantiu. Ainda muito abalado, José Silvino Pinafo segue com acompanhamento psicológico.
RELEMBRE O CASO
O acidente aconteceu por volta das 18h10 de um sábado, quando a lancha se chocou contra um píer que fica próximo à Ponte Sílvio Avidos e à Ilha do Príncipe, em Vitória. De acordo com testemunhas, a embarcação que estava com sete pessoas e continha bebidas estava em alta velocidade.
Proprietário do veículo, era o próprio José Silvino Pinafo que pilotava a lancha. Na época, o advogado de defesa dele descartou que o empresário havia bebido. Em nota, a Marinha esclareceu que o condutor era habilitado, mas afirmou que a navegação pelo local, perto do porto, é proibida.