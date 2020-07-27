O advogado Douglas Luz defende o empresário que conduzia a lancha Crédito: Larissa Avilez

Your browser does not support the audio element. Acidente com lancha no ES: para advogado, não houve álcool e alta velocidade

O advogado Douglas Luz, defensor do empresário do ramo da construção civil José Silvino Pinafo, que conduzia a lancha que se envolveu em acidente grave no sábado (25) , afirmou que não acredita que tenha sido ingerido álcool pelo piloto da embarcação. Além disso, em relato informal repassado em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (27), Luz também destacou que o filho de Silvino que estava na embarcação, Ygor Pinafo, não tem habilitação náutica, o que torna imprecisa a constatação quanto à velocidade.

"Acredito que estavam em velocidade condizente. Essas acusações (de alta velocidade) são fáceis de refutar pelas investigações", disse Douglas.

Dono de lancha e a namorada que morreu em acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10, no sábado (25). A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.

A jovem morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo e os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na manhã de domingo (26), a tia e madrinha de Bruna, Marta Cristina França, 50 anos, foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha.

INVESTIGAÇÃO

A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) investiga as causas do acidente e informou que a responsabilidade no acidente deverá ser apurada em inquérito que poderá levar 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Também em nota, o órgão informou que a embarcação "Diamante", do empresário José Silvino Pifano, está devidamente regularizada junto à Capitania dos Portos do Espírito Santo.

De acordo com informações prestadas pelo advogado Douglas Luz, o exame para detectar se o piloto estava sob efeito de álcool é um procedimento que deve ser realizado pelo hospital em caso de acidente, mas o advogado afirma que não teve acesso ao resultado.