Acidente com morte: testemunhas contam como lancha bateu no píer em Vitória

Acidente com morte - testemunhas contam como lancha bateu no pier em Vitória
O acidente com a lancha na Baía de Vitória que matou a universitária Bruna França Zocca, de 25 anos, assustou as pessoas que testemunharam a colisão e o socorro às vítimas no último sábado (25).
De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa. A estrutura de concreto é usada para atracação no canal do Porto de Vitória.
Dono de uma marina, o empresário Altair Gonçalves ficou bastante assustado. "Como se fosse um carro arrancar um teto. Tirou os vidros de fora. A mulher estava na frente e tomou a pancada maior", disse, em entrevista à TV Gazeta, citando a morte da universitária.
Uma mulher que pediu para não ser identificada disse que estranhou o fato da lanchar estar muito próxima da margem. "É uma lancha preta que estava em alta velocidade. Chegando perto do píer, deve ter pensado que conseguiria passar embaixo do píer e aí houve a colisão. Só ouvi o barulho", contou a estudante.
O empresário do ramo da construção civil José Silvino Pinafo, que estava na condução da lancha, está em observação no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória. De acordo com a família, os médicos ainda não falaram se ele precisará de cirurgia. Ele teve fraturas nas costelas e na clavícula e um pulmão perfurado. O empresário é namorado de Bruna, que acabou morrendo no acidente.