Lancha de empresário envolvido em acidente foi comprada há um mês e meio

Lancha envolvida em acidente na Baía de Vitória, no dia 25 Crédito: Reprodução/Internauta

A Marinha confirmou que a lancha que se envolveu em um acidente com uma morte, na noite deste sábado (25), na Baía de Vitória , era a embarcação com o nome "Diamante", que pertencia ao empresário José Silvino Pinafo. Segundo o dono da marina onde o empresário guarda a embarcação, Fernando Monjardim, a lancha era considerada nova, do ano 2012, e foi comprada pelo empresário há cerca de um mês e meio. Silvino já teve outras lanchas e é um piloto experiente, de acordo com Fernando.

A lancha Diamante, que é classificada como "de esporte e recreio", é uma embarcação grande, de quase 10 metros, com capacidade para 12 passageiros e mais um tripulante. No momento do acidente, havia sete pessoas na embarcação. Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas.

A embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória, nas proximidades da Ilha do Príncipe. A cobertura da embarcação teria sido destruída com o impacto.

A lancha foi rebocada até a marina onde ela fica guardada, na altura do Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, bem perto do local do acidente, e os três feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória. José Silvino Pinafo continua em observação. De acordo com a família, os médicos ainda não falaram se ele precisará de cirurgia . Ele teve fraturas nas costelas e clavícula e um pulmão perfurado As outras duas pessoas, um casal de amigos, sofreram só ferimentos leves, como arranhões, e foram liberados ainda no sábado.

Lancha envolvida em acidente na baía de Vitória, no dia 25 Crédito: Reprodução/Internauta

blogueira capixaba Belle Cazaroto publicou em uma de suas redes sociais que estava na lancha envolvida no acidente. Ela relatou que foi convidada com o marido para um passeio pelo proprietário da lancha e a namorada dele, Bruna. A blogueira afirma que permaneceu na embarcação até por volta das 17h do sábado e disse estar muito abalada com o acidente.