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Baía de Vitória

Lancha de empresário envolvido em acidente foi comprada há um mês e meio

Embarcação que se envolveu em acidente com uma morte, na noite deste sábado (25), na Baía de Vitória, tem quase 10 metros, com capacidade para 12 passageiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 17:54

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 17:54

Lancha envolvida em acidente na baía de Vitória, no dia 25
Lancha envolvida em acidente na Baía de Vitória, no dia 25 Crédito: Reprodução/Internauta
A Marinha confirmou que a lancha que se envolveu em um acidente com uma morte, na noite deste sábado (25), na Baía de Vitória, era a embarcação com o nome "Diamante", que pertencia ao empresário José Silvino Pinafo. Segundo o dono da marina onde o empresário guarda a embarcação, Fernando Monjardim, a lancha era considerada nova, do ano 2012, e foi comprada pelo empresário há cerca de um mês e meio. Silvino já teve outras lanchas e é um piloto experiente, de acordo com Fernando. 
A lancha Diamante, que é classificada como "de esporte e recreio", é uma embarcação grande, de quase 10 metros, com capacidade para 12 passageiros e mais um tripulante.  No momento do acidente, havia sete pessoas na embarcação. Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas.
A embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória, nas proximidades da Ilha do Príncipe. A cobertura da embarcação teria sido destruída com o impacto.

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A lancha foi rebocada até a marina  onde ela fica guardada, na altura do Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, bem perto do local do acidente, e os três feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória. José Silvino Pinafo continua em observação. De acordo com a família, os médicos ainda não falaram se ele precisará de cirurgia. Ele teve fraturas nas costelas e clavícula e um pulmão perfurado As outras duas pessoas, um casal de amigos, sofreram só ferimentos leves, como arranhões, e foram liberados ainda no sábado.
A vítima, a estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, morreu no local do acidente.  O sepultamento será realizado em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, cidade natal de Bruna.
Lancha envolvida em acidente na baía de Vitória, no dia 25
Lancha envolvida em acidente na baía de Vitória, no dia 25 Crédito: Reprodução/Internauta
blogueira capixaba Belle Cazaroto publicou em uma de suas redes sociais que estava na lancha envolvida no acidente. Ela relatou que foi convidada com o marido para um passeio pelo proprietário da lancha e a namorada dele, Bruna. A blogueira afirma que permaneceu na embarcação até por volta das 17h do sábado e disse estar muito abalada com o acidente.
As causas e responsabilidades do acidente serão apuradas pela Marinha, por meio de um inquérito administrativo específico, do qual fazem parte, entre outros procedimentos, a realização de perícias na embarcação e de oitivas dos envolvidos. Será neste procedimento que se verificará qual era a velocidade no momento do acidente, segundo a corporação. 

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