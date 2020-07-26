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Tragédia no mar

Blogueira conta que esteve em lancha horas antes do acidente em Vitória

Em uma publicação nas redes sociais, a blogueira Belle Cazaroto disse que estava na lancha Diamante, envolvida em um acidente que matou a jovem Bruna França Zocca, de 25 anos

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 11:55
Lancha bateu em pier de empresa na Ilha do Príncie
Lancha bateu em pier de empresa na Ilha do Príncie Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
A blogueira capixaba Belle Cazaroto disse em uma de suas redes sociais que estava na lancha envolvida no acidente que matou a universitária do curso de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, na noite deste sábado (25) na baía de Vitória. Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram socorridas com ferimentos graves.
De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
Por meio de uma nota de esclarecimento, Belle relatou que ela e o marido foram convidados para um passeio pelo proprietário da lancha e a namorada dele, Bruna. A blogueira afirma que permaneceu na embarcação até por volta das 17h do sábado.
Receberam-nos em sua lancha Diamante na baía de Vitória na companhia de outras pessoas e amigos, onde todos tiveram uma tarde agradável, sem excessos e com muita confraternização, diz um trecho do comunicado.
A nota afirma que Belle e o marido estão abalados, sem condições de fazer manifestação pública, e que eeles não têm informações que indicam como o acidente teria ocorrido. Eles foram informados sobre a tragédia após receberem mensagens de amigos e reportagens divulgadas pela imprensa.
Lamentamos a morte da queridíssima Bruna, prestando todas as homenagens a ela e condolências à família. Neste momento de tamanha dor e sofrimento pela perda da amiga e anfitriã, bem como pelo amigo e sua perda irreparável, pede oração à família de todos, finaliza.
Ver essa foto no Instagram

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Uma publicação compartilhada por Belle Cazaroto (@bellecazaroto) em

O ACIDENTE

A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, foi identificada como a vítima que morreu no grave acidente com uma lancha na altura da Ilha do Príncipe, na baía de Vitória, na noite deste sábado (25). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, três vítimas foram socorridas com ferimentos graves.
De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo e os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na manhã deste domingo (26), a tia e madrinha de Bruna, Marta Cristina França, 50 anos, foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha.
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, morreu em um acidente de lancha em Vitória
Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

INVESTIGAÇÃO

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento do acidente envolvendo uma lancha de esporte e recreio e que uma equipe de militares da CPES foi até o local para prestar apoio e verificar o ocorrido.
"A Marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias das vítimas, ressaltando que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas por meio de Inquérito Administrativo específico", afirmou.
Polícia Civil informou que o corpo da pessoa que morreu foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares, e para ser feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.

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