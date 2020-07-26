Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória

Your browser does not support the audio element. Estudante de Fisioterapia morreu em acidente com lancha em Vitória

A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo e os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na manhã deste domingo (26), a tia e madrinha de Bruna, Marta Cristina França, 50 anos, foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha.

Ao repórter da TV Gazeta, André Falcão, Marta disse que Bruna era natural de Baixo Guandu, na região Noroeste do Estado, e que havia se mudado para estudar na Grande Vitória. Segundo Marta, a sobrinha era namorada do dono da lancha. Ele está internado em um hospital da Grande Vitória.

"Minha sobrinha era uma menina linda, a minha princesinha. Guerreira, universitária, veio de Baixo Guandu para lutar. Deixou a mãe e o pai para estudar, trabalhar, estava na flor da idade e aconteceu isso. Deus, né, sabe de todas as coisas. Ela era namorada do dono da lancha. Eles se apaixonaram, se encontraram e foi muito bom para ela e para ele" Marta Cristina França - Tia da vítima

Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

INVESTIGAÇÃO

Os Bombeiros foram acionados às 18h10 para o resgate das vítimas. A Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo e a ocorrência ficou aos cuidados da Capitania dos Portos, que vai apurar as causas do acidente.

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento do acidente envolvendo uma lancha de esporte e recreio e que uma equipe de militares da CPES foi até o local para prestar apoio e verificar o ocorrido.

"A Marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias das vítimas, ressaltando que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas por meio de Inquérito Administrativo específico", afirmou.

A Polícia Civil informou que o corpo da pessoa que morreu foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares, e para ser feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.