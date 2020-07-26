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Tragédia no mar

Estudante de Fisioterapia morreu em acidente com lancha em Vitória

Bruna França Zocca, de 25 anos, foi identificada como a vítima que morreu no grave acidente na altura da Ilha do Príncipe, na baía de Vitória, na noite deste sábado (25). Outras três vítimas foram socorridas com ferimentos graves, segundo Bombeiros

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 09:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 09:20
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, morreu em um acidente de lancha em Vitória
Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca Crédito: Reprodução/Acervo pessoal
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, foi identificada como a vítima que morreu no grave acidente com uma lancha na altura da Ilha do Príncipe, na baía de Vitória, na noite deste sábado (25). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, três vítimas foram socorridas com ferimentos graves.
De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
Estudante de Fisioterapia morreu em acidente com lancha em Vitória
A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo e os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na manhã deste domingo (26), a tia e madrinha de Bruna, Marta Cristina França, 50 anos, foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha.

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Ao repórter da TV Gazeta, André Falcão, Marta disse que Bruna era natural de Baixo Guandu, na região Noroeste do Estado, e que havia se mudado para estudar na Grande Vitória. Segundo Marta, a sobrinha era namorada do dono da lancha. Ele está internado em um hospital da Grande Vitória.
"Minha sobrinha era uma menina linda, a minha princesinha. Guerreira, universitária, veio de Baixo Guandu para lutar. Deixou a mãe e o pai para estudar, trabalhar, estava na flor da idade e aconteceu isso. Deus, né, sabe de todas as coisas. Ela era namorada do dono da lancha. Eles se apaixonaram, se encontraram e foi muito bom para ela e para ele"
Marta Cristina França - Tia da vítima
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, morreu em um acidente de lancha em Vitória
Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

INVESTIGAÇÃO

Os Bombeiros foram acionados às 18h10 para o resgate das vítimas. A Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo e a ocorrência ficou aos cuidados da Capitania dos Portos, que vai apurar as causas do acidente.
A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento do acidente envolvendo uma lancha de esporte e recreio e que uma equipe de militares da CPES foi até o local para prestar apoio e verificar o ocorrido.
"A Marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias das vítimas, ressaltando que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas por meio de Inquérito Administrativo específico", afirmou.
A Polícia Civil informou que o corpo da pessoa que morreu foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares, e para ser feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.
Já a Polícia Militar comunicou que como ocorrências no mar não são registradas pela PM, uma guarnição prosseguiu ao local apenas em apoio as equipes de resgate, devido à aglomeração de pessoas.

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