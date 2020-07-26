Universitária que morreu em lancha será sepultada em Itaguaçu

A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo, e os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na manhã deste domingo (26), a tia Marta Cristina foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha.