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Baía de Vitória

Universitária que morreu em lancha será sepultada em Itaguaçu

Bruna França Zocca, 25 anos, morreu no grave acidente na altura da Ilha do Príncipe,  na noite deste sábado (25). Enterro será onde vivem os familiares da jovem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 14:04

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 14:04

Acidente
Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória Crédito: Montagem A Gazeta/ acervo pessoal
A estudante de fisioterapia Bruna França Zocca, 25 anos, será enterrada às 17 horas deste domingo (26) em Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo. A jovem morreu no grave acidente na altura da Ilha do Príncipe, na Baía de Vitória, na noite do último sábado (25).
Segundo a tia e madrinha da moça, Marta Cristina França, 50 anos, o corpo será sepultado em uma localidade conhecida como Laranjal, em Itaguaçu, onde moram os avós de Bruna. Já o velório acontecerá na Funerária Candelabro, em Baixo Guandu, Noroeste do Estado.

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O ACIDENTE

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo, e os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na manhã deste domingo (26), a tia Marta Cristina foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha.
Bruna era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória. Ela era noiva do dono da lancha, que está internado em um hospital da Grande Vitória.

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