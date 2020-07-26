Universitária que morreu em lancha será sepultada em Itaguaçu

A estudante de fisioterapia Bruna França Zocca, 25 anos, será enterrada às 17 horas deste domingo (26) em Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo. A jovem morreu no grave acidente na altura da Ilha do Príncipe, na Baía de Vitória, na noite do último sábado (25).
Segundo a tia e madrinha da moça, Marta Cristina França, 50 anos, o corpo será sepultado em uma localidade conhecida como Laranjal, em Itaguaçu, onde moram os avós de Bruna. Já o velório acontecerá na Funerária Candelabro, em Baixo Guandu, Noroeste do Estado.
O ACIDENTE
De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo, e os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na manhã deste domingo (26), a tia Marta Cristina foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha.
Bruna era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória. Ela era noiva do dono da lancha, que está internado em um hospital da Grande Vitória.