Lancha bate em píer, mata um e deixa 3 feridos em Vitória

Lancha bateu em pier de empresa na Ilha do Príncipe Crédito: Internauta

Um acidente grave com uma lancha na altura da Ilha do Príncipe, na baía de Vitória, provocou uma morte no início da noite deste sábado (25). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, três vítimas foram socorridas com ferimentos graves.

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.

TV Gazeta, André Falcão, Marta revelou que soube da morte da universitária após receber um telefonema da irmã e A tia de Bruna, Marta Cristina França, de 50 anos, foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, na manhã deste domingo (26), para reconhecer e liberar corpo da sobrinha na manhã deste domingo (26). Ao repórter da, André Falcão, Marta revelou que soube da morte da universitária após receber um telefonema da irmã e disse que a sobrinha era de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado

"Minha sobrinha era uma menina linda, a minha princesinha. Guerreira, universitária, veio de Baixo Guandu para lutar. Deixou a mãe e o pai para estudar, trabalhar. Estava na flor da idade e aconteceu isso. Deus, né, sabe de todas as coisas. Ela era namorada do dono da lancha. Eles se apaixonaram, se encontraram e foi muito bom para ela e para ele" Marta Cristina França - Tia da vítima

SOBRE O ACIDENTE

Os Bombeiros foram acionados às 18h10 para o resgate das vítimas. A Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo e a ocorrência ficou aos cuidados da Capitania dos Portos, que vai apurar as causas do acidente.

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento do acidente envolvendo uma lancha de esporte e recreio e que uma equipe de militares da CPES foi até o local para prestar apoio e verificar o ocorrido.

"A Marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias das vítimas, ressaltando que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas por meio de Inquérito Administrativo específico", afirmou.

A Polícia Civil informou que o corpo da pessoa que morreu foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares, e para ser feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.