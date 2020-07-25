Seis meses após a maior enchente de Cachoeiro, cidade luta para se reerguer

Rio Itapemirim transbordou em Cachoeiro de Itapemirim devido às fortes chuvas Crédito: Reprodução/internauta

Rio Itapemirim alcançaram um nível nunca antes registrado no município, invadindo casas, comércios e causando destruição. Desde então, a cidade luta para se reerguer. Há exatos seis meses, no dia 25 de janeiro, os olhares se voltaram para a Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Já nas primeiras horas da tarde daquele dia, as águas doalcançaram um nível nunca antes registrado no município, invadindo casas, comércios e causando destruição. Desde então, a cidade luta para se reerguer.

Rio Itapemirim subiu 12 metros . 2.271 imóveis foram tomados pela água, na sede e no interior. Uma lembrança que ainda provoca a emoção de quem viveu o drama.

"Não esperava o que aconteceu, do fundo do meu coração. Não imaginava que iria subir 12 metros. Ver o rio subindo de pouco a pouco e sua casa enchendo, foi muito difícil. Não tenho palavras. Não dá" Janice Moreira - Cozinheira

A vazão mais baixa no dia seguinte, revelou o estrago. Os prejuízos passaram de R$ 200 milhões, segundo a prefeitura. Mais de 1,5 mil pessoas ficaram fora de suas casas. No comércio, mais de 500 lojas foram atingidas, algumas, até hoje, não conseguiram reabrir as portas.

Avenida Beira Rio após enchente no Rio Itapemirim Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Sul

Tivemos um prejuízo de R$ 211 milhões e junto com a enchente vieram a lama, entulhos e nesta tarefa, retiramos da cidade mais de 14 mil toneladas. Em uma semana conseguimos recuperar o Centro da Cidade dando condições para que o comércio pudesse voltar a abrir dentro das suas possibilidades, disse o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovaneli.

14 mil toneladas de entulhos foram recolhidos pela prefeitura Crédito: Divulgação/PMCI

Um dos comerciantes afetados foi Fernando Leal. Ele conta que a água chegou a dois metros de altura dentro da sua loja de colchões. Salvou pouca coisa, mas não desanimou.

Ainda tem algumas coisas que preciso mexer dentro da loja, mas reabrimos para tentar nos reerguer. Devagar estarão no patamar que desejamos e queremos. Desistir, jamais, revelou o comerciante.

A superação e a vontade de recomeçar também movem a cirurgiã dentista Sabrina Picoli, que vai reinaugurar sua clínica. O consultório, construído com esforço de 15 anos, foi tomado pela enchente.

No momento que vi a minha foto, com meu diploma intactos no meu escritório foi Deus dizendo para mim 'siga em frente'. Aquilo tocou no meu coração, e no do meu esposo. É isso que fazemos, amamos nossa profissão e vamos recomeçar, dar a volta por cima. É deus que está ajudando a gente a conquistar esse sonho nosso, afirmou a dentista.

Cirurgiã dentista, Sabrina Picoli, vai reabrir clínica Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

ASSISTÊNCIA

Após a enchente, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma força-tarefa liderada pela Defesa Civil e fez 2.271 vistorias em imóveis afetados, na sede e no interior. As famílias desabrigadas receberam acolhimento em locais providenciados pela administração municipal.

Com o Mutirão da Cidadania, foram feitos 3 mil atendimentos a pessoas que necessitavam da segunda via de documentos perdidos. Ao todo, 1.624 famílias foram cadastradas no Cartão Reconstrução, benefício de R$ 3 mil concedido pelo governo estadual. Dessas, 1.242 famílias já receberam, totalizando um valor de R$ 3,7 milhões.

Além disso, 2.831 consumidores receberam subsídio na conta de água do mês de maio, após aprovação de projeto de lei e prazo de pagamento do IPTU de imóveis atingidos foi prorrogado.