Risco alto para coronavírus migra; ES tem 18 cidades em alerta vermelho

Novo mapa de risco para a Covid-19 é divulgado no ES Crédito: Reprodução | Twitter

O número de cidades em situação de alto risco para o coronavírus cresce no Estado, segundo o novo Mapa de Risco para a Covid-19 divulgado pelo governo do Estado neste sábado (25). O novo mapeamento começa a valer na segunda-feira (27) e consta com 18 cidades no risco alto, quatro a mais que o último levantamento.

No entanto, o número apenas não é capaz de mostrar o comportamento do vírus. O novo mapa revela que o alerta vermelho para a nova doença está migrando no Estado. Cidades que antes estavam em situação moderada, por exemplo, passam a integrar a zona de perigo, ocupando o lugar de outros municípios que estavam em situação mais complexa até esta última semana.

Segundo o novo mapa, a Grande Vitória deixou por completo o risco alto com a entrada de Cariacica para o risco moderado. Observou-se, no entanto, que houve aumento do número de municípios com risco alto no Estado. Com esta transição, é possível observar que o avanço da doença diminuiu em algumas cidades, mas está sendo ampliado em outras.

Com estas transformações no mapa, as cidades classificadas como de risco alto passam a contar com regras mais rígidas de funcionamento de atividades. Nos casos de descumprimento, estão sujeitas a multa.

De acordo com a enfermeira Ethel Maciel, doutora e pós-doutora em Epidemiologia, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e consultora da Organização Mundial de Saúde (OMS), agora o número total de mortes tem uma contribuição de quase 50% do interior. "Ou seja, eles estão crescendo, conforme já havíamos previsto. Observemos que no início da pandemia o interior quase não tinha óbitos", afirmou.

"A Grande Vitória foi o epicentro, assim como todas as regiões metropolitanas dos demais estados e depois ocorreu o fenômeno da interiorização da doença. É como se o interior estivesse um mês atras da gente mais ou menos" Ethel Maciel - Enfermeira

COMPARAÇÃO ENTRE O MAPA DE RISCO ATUAL E O ANTERIOR

Assim como foi verificado em análise do mapa anterior, houve migração do risco entre os municípios O mapa anterior divulgado pelo governo mostrava 14 municípios em risco alto, ao passo que o atual aponta 18. Em relação aos municípios com risco moderado para a Covid-19, o número caiu de 45 para 41. Por último, o número de cidades com risco baixo se manteve em 19.

Dentre os oito municípios que entraram para o risco alto estão Águia Branca, Anchieta, Ecoporanga, Irupi, Pancas, Piúma, São José do Calçado e Vargem Alta. Já os que deixaram o risco alto são Cariacica, Linhares, Nova Venécia e São Domingos do Norte. Este processo contribui para a constatação de que a Grande Vitória encontra-se em fase de estabilização dos casos do novo coronavírus e de que municípios do interior contam com atraso no avanço do vírus.

Os municípios que deixaram o risco baixo e passaram ao moderado foram Alfredo Chaves, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Governador Lindenberg, Jaguaré e Venda Nova do Imigrante. Já as cidades que deixaram o risco moderado para integrarem o risco baixo foram Iúna, Jerônimo Monteiro, Montanha, Pinheiros e Rio Novo do Sul.

Painel indica mudanças no Mapa de Risco para a Covid-19 no ES Crédito: Governo do Estado

NOVA MATRIZ DE RISCO

Este já é o terceiro mapa feito com base na nova matriz de risco. Nela, a taxa de letalidade e o coeficiente de incidência passaram a considerar os casos e os óbitos dos últimos 28 dias, em vez do acumulado desde o início da pandemia.

O objetivo é que cada local seja classificado de forma individual, devido às fases distintas vividas pelas Regiões do Estado. "Como estamos em um momento de estabilidade na Grande Vitória e os municípios mais importantes do interior ainda estão em processo crescente de casos ativos, é importante que a matriz represente isso", explicou o governador Renato Casagrande.

De acordo com o governo do Estado, o Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

Municípios classificados como de risco alto:

Águia Branca, Anchieta, Alto Rio Novo, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Colatina, Ecoporanga, Irupi, Ibiraçu, Mimoso do Sul, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, São José do Calçado, São Gabriel da Palha, Sooretama, Vargem Alta e Vila Valério.

Municípios classificados como de risco moderado:

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Alegre, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Conceição do Castelo, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibitirama, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mucurici, Muqui, Nova Venécia, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Municípios classificados como de risco baixo: