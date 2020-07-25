Covid-19: Cariacica sai do risco alto e Grande Vitória vai para risco moderado

Novo mapa de risco para a Covid-19 é divulgado no ES Crédito: Reprodução | Twitter

Your browser does not support the audio element. Cariacica sai do risco alto e Grande Vitória vai para risco moderado

O 15° Mapa de risco entra em vigor nesta segunda e com a ida de Cariacica para o Risco Moderado, a Grande Vitória conseguiu sair do Risco Alto. Agora, 18 municípios estão em risco alto, 41 no moderado e 19 no baixo. Precisamos manter distanciamento social, usar máscara e álcool. pic.twitter.com/QvZMJ5zDJ9 — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 25, 2020

No total, são 18 municípios considerados em risco alto, 41 no moderado e 19 no risco baixo para a Covid-19. Este já é o terceiro mapa feito com base na nova matriz de risco. Nela, a taxa de letalidade e o coeficiente de incidência passaram a considerar os casos e os óbitos dos últimos 28 dias, em vez do acumulado desde o início da pandemia.

O objetivo é que cada local seja classificado de forma individual, devido às fases distintas vividas pelas regiões do Estado. "Como estamos em um momento de estabilidade na Grande Vitória e os municípios mais importantes do interior ainda estão em processo crescente de casos ativos, é importante que a matriz represente isso", explicou o governador Renato Casagrande.

De acordo com o Governo do Estado, o Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.

Apesar dos avanços no controle da evolução de casos do coronavírus no Estado, a autoridade ressaltou a importância de manutenção do distanciamento social, do uso da máscara e do álcool.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

Municípios classificados como de risco alto:

Águia Branca, Anchieta, Alto Rio Novo, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Colatina, Ecoporanga, Irupi, Ibiraçu, Mimoso do Sul, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, São José do Calçado, São Gabriel da Palha, Sooretama, Vargem Alta e Vila Valério.

Municípios classificados como de risco moderado:

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Alegre, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Conceição do Castelo, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibitirama, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mucurici, Muqui, Nova Venécia, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória

Municípios classificados como de risco baixo: