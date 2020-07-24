As 10 cidades do ES que concentram mais de 75% das mortes por Covid-19

Nenhum dos 78 municípios capixabas ficou imune ao novo coronavírus, mas apenas dez deles concentram 73% de todos os casos confirmados e 77% de todas as mortes registradas no Espírito Santo. Metade deles fica na Grande Vitória; e os outros cinco, no interior.
Juntas, essas dez cidades somam 55.448 diagnósticos positivos, dos 75.854 do Estado; e 1.829 óbitos, do total de 2.373. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), conforme a última atualização feita na tarde desta sexta-feira (24).
AS DEZ CIDADES
- Vila Velha: 11.528 casos confirmados e 381 mortes
- Vitória: 10.231 casos confirmados e 333 mortes
- Serra: 9.916 casos confirmados e 401 mortes
- Cariacica: 8.542 casos confirmados e 323 mortes
- Linhares: 4.011 casos confirmados e 66 mortes
- Colatina: 3.309 casos confirmados e 74 mortes
- Cachoeiro de Itapemirim: 2.947 casos confirmados e 97 mortes
- Aracruz: 2.000 casos confirmados e 45 mortes
- Guarapari: 1.726 casos confirmados e 74 mortes
- São Mateus: 1.238 casos confirmados e 35 mortes
Não por coincidência, essas cidades também são as dez mais populosas do Espírito Santo, onde a dinâmica social tende a ser mais intensa, com existência de transporte público e mais pessoas nas ruas, ainda que só para atender serviços essenciais fator que colabora para um potencial maior de transmissão do novo coronavírus.
Além do número mais elevado de habitantes, as quatro primeiras cidades da lista pertencem à Grande Vitória, região pela qual a doença chegou ao Estado e, por isso, estão em uma fase mais avançada da pandemia, já tendo passado pelo pico da transmissão, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde.
INTERIOR DO ESTADO PREOCUPA
Devido à dinâmica na qual apresenta um atraso em relação à Região Metropolitana, no que diz respeito à doença, o interior do Estado ainda luta para diminuir a taxa local de transmissão do novo coronavírus, que permanece acima de 1 o que indica que a pandemia não está sob controle.
"A situação na Grande Vitória apresenta uma estabilidade de casos e óbitos, com tendência de queda. É no interior do Estado que está o atual epicentro, principalmente em cidades maiores, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus"
Apesar disso, na média estadual, o Espírito Santo tem a taxa de transmissão ligeiramente abaixo de 1, o que significa que está conseguindo conter o avanço da pandemia e já há previsão de queda sustentada no número de mortes diárias nas próximas duas semanas. Se reduzirmos os casos no interior, haverá menos internações, menos casos graves e menos mortes, garantiu Reblin.