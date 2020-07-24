Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja lista

As 10 cidades do ES que concentram mais de 75% das mortes por Covid-19

Juntas, essas dez cidades somam 55.448 diagnósticos positivos, dos 75.854 do Estado; e 1.829 óbitos, do total de 2.373
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 20:00

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 20:00

Vila Velha é a cidade com mais casos confirmados da Covid-19 e a segunda com mais mortes, atrás apenas da Serra Crédito: Júnia Mattos
Nenhum dos 78 municípios capixabas ficou imune ao novo coronavírus, mas apenas dez deles concentram 73% de todos os casos confirmados e 77% de todas as mortes registradas no Espírito Santo. Metade deles fica na Grande Vitória; e os outros cinco, no interior.
Juntas, essas dez cidades somam 55.448 diagnósticos positivos, dos 75.854 do Estado; e 1.829 óbitos, do total de 2.373. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), conforme a última atualização feita na tarde desta sexta-feira (24).

AS DEZ CIDADES

Não por coincidência, essas cidades também são as dez mais populosas do Espírito Santo, onde a dinâmica social tende a ser mais intensa, com existência de transporte público e mais pessoas nas ruas, ainda que só para atender serviços essenciais  fator que colabora para um potencial maior de transmissão do novo coronavírus.
Além do número mais elevado de habitantes, as quatro primeiras cidades da lista pertencem à Grande Vitória, região pela qual a doença chegou ao Estado e, por isso, estão em uma fase mais avançada da pandemia, já tendo passado pelo pico da transmissão, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde.

INTERIOR DO ESTADO PREOCUPA

Devido à dinâmica na qual apresenta um atraso em relação à Região Metropolitana, no que diz respeito à doença, o interior do Estado ainda luta para diminuir a taxa local de transmissão do novo coronavírus, que permanece acima de 1  o que indica que a pandemia não está sob controle.
"A situação na Grande Vitória apresenta uma estabilidade de casos e óbitos, com tendência de queda. É no interior do Estado que está o atual epicentro, principalmente em cidades maiores, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo
Apesar disso, na média estadual, o Espírito Santo tem a taxa de transmissão ligeiramente abaixo de 1, o que significa que está conseguindo conter o avanço da pandemia e já há previsão de queda sustentada no número de mortes diárias nas próximas duas semanas. Se reduzirmos os casos no interior, haverá menos internações, menos casos graves e menos mortes, garantiu Reblin.

Veja Também

Entenda como será o segundo inquérito sorológico em 13 cidades do ES

Município de Aracruz está sem mortes por coronavírus há uma semana

Prefeitura de Anchieta libera o acesso às praias, com restrições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados