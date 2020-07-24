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Queda na curva

Município de Aracruz está sem mortes por coronavírus há uma semana

A última morte em decorrência do novo coronavírus no município foi registrada no dia 17 de julho. Prefeito avalia que número de mortes já começou a cair
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 14:11

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 14:11

24/03/20 - Novo decreto determina suspensão do transporte municipal em Aracruz
Aracruz contabiliza 1.868 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia Crédito: Prefeitura de Aracruz
O município de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, está há sete dias sem registrar mortes de pacientes em decorrência da Covid-19. O último óbito, segundo a prefeitura, foi confirmado no último dia 17 de julho. Segundo o prefeito Jones Cavaglieri, a curva da doença já está descendo e a tendência é de redução no número de casos.
Em entrevista à TV Gazeta Norte, Cavaglieri avaliou os números. Esse resultado de sete dias sem óbitos em Aracruz é um resultado extremamente positivo em função de ações implementadas como, por exemplo, a prevenção, o monitoramento e a testagem. Esses três eixos que nós implantamos em Aracruz, esse resultado estamos coletando hoje, explicou o prefeito.
De acordo com o prefeito, o pior momento do coronavírus no município já está passando e a expectativa é de diminuição no número de casos. Podemos dizer que estamos em um patamar de descendência, ou seja, nós estamos descendo. A curva que nós perseguimos ela estava subindo e agora nós já estamos em processo de descida, pelos números que nós estamos constatando, avaliou.

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Apesar de não ter registrado mortes em decorrência da doença nos últimos dias, Aracruz continua classificada como cidade de Risco Alto de transmissão do novo coronavírus no Mapa de Gestão de Risco, do Governo do Estado. Com isso, o comércio funciona em dias alternados com redução de horário.
O chefe do Executivo ressaltou ainda que para que os números continuem caindo é preciso que a população mantenha os cuidados de prevenção, adotados durante a pandemia.
Pedindo para que as pessoas continuem com a mesma forma de se comportar, usando máscaras aqueles que precisam sair de casa, manter o isolamento para evitar aglomerações e ficar em casa aqueles que puderem ficar. Dessa forma nós vamos continuar nessa descida que já começamos aqui no município de Aracruz evitando as pessoas irem ao hospital e, consequentemente, evitando os óbitos, concluiu.

CORONAVÍRUS EM ARACRUZ

De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Aracruz nesta quinta-feira (23), o município contabiliza 1.868 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Desse total, 1.415 pacientes que foram diagnosticados com a doença já são considerados curados clinicamente. No município, 44 pessoas morreram vítimas da doença.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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