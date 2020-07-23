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Leonel Ximenes

Linhares contesta classificação de risco da Covid feita pelo governo do ES

Prefeito Guerino Zanon critica a Sesa e diz que a cidade deveria ter sido classificada como de risco moderado, e não alto, como atualmente

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

23 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Prefeito Guerino Zanon diz que Linhares está sendo prejudicada pela Sesa
Prefeito Guerino Zanon diz que Linhares está sendo prejudicada pela Sesa Crédito: Felipe Tozatto
Prefeitura de Linhares está contestando os métodos utilizados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) para definir a matriz de risco dos municípios em relação à pandemia do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, o cálculo realizado pelo governo do Estado não considera a proporcionalidade dos testes entre os municípios.
Pelos critérios utilizados pela Sesa, a cidade do Norte do Estado está, segundo a matriz atual, com risco alto para a Covid-19, mas a municipalidade discorda e afirma que o certo seria ser classificada com risco moderado, com o consequente relaxamento da algumas medidas mais restritivas de relaxamento social, como o horário de funcionamento do comércio.
“Nós testamos e agora estamos sendo prejudicados por termos feito o dever de casa. Estamos sendo penalizados porque fizemos o correto e trabalhamos direito”, reclama o prefeito Guerino Zanon (MDB). “Testamos muito, nosso número aumentou, mas nosso paciente ficou isolado e não precisou sobrecarregar o sistema de saúde”, destaca.
Zanon chegou a contestar os métodos da Sesa numa live da qual ele participou com subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin. “É preciso corrigir com urgência para definir a classificação de risco, utilizando parâmetros proporcionais, e com isso possibilitar resultado corretos e com referências reais”,.

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A Prefeitura de Linhares argumenta que a nova matriz de risco utilizou o período de 28 dias para análise dos dados (20/06 a 17/07) e não mais o período completo da pandemia, como na matriz anterior. Segundo a prefeitura, essa mudança prejudicou a análise dos dados em razão dos municípios de interior estarem com três semanas de atraso em relação à Região Metropolitana da Grande Vitória, quanto aos novos casos de Covid.
“Isso inviabiliza qualquer comparação, considerando o tamanho de amostras com diferenças expressivas entre as cidades e momentos de crescimento diferentes entre as regiões”, aponta Zanon.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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