Linhares contesta classificação de risco da Covid feita pelo governo do ES

A Prefeitura de Linhares
está contestando os métodos utilizados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)
para definir a matriz de risco dos municípios em relação à pandemia do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, o cálculo realizado pelo governo do Estado não considera a proporcionalidade dos testes entre os municípios.
Pelos critérios utilizados pela Sesa, a cidade do Norte do Estado está, segundo a matriz atual, com risco alto para a Covid-19
, mas a municipalidade discorda e afirma que o certo seria ser classificada com risco moderado, com o consequente relaxamento da algumas medidas mais restritivas de relaxamento social, como o horário de funcionamento do comércio.
“Nós testamos e agora estamos sendo prejudicados por termos feito o dever de casa. Estamos sendo penalizados porque fizemos o correto e trabalhamos direito”, reclama o prefeito Guerino Zanon
(MDB). “Testamos muito, nosso número aumentou, mas nosso paciente ficou isolado e não precisou sobrecarregar o sistema de saúde”, destaca.
Zanon chegou a contestar os métodos da Sesa numa live da qual ele participou com subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin. “É preciso corrigir com urgência para definir a classificação de risco, utilizando parâmetros proporcionais, e com isso possibilitar resultado corretos e com referências reais”,.
A Prefeitura de Linhares argumenta que a nova matriz de risco utilizou o período de 28 dias para análise dos dados (20/06 a 17/07) e não mais o período completo da pandemia, como na matriz anterior. Segundo a prefeitura, essa mudança prejudicou a análise dos dados em razão dos municípios de interior estarem com três semanas de atraso em relação à Região Metropolitana da Grande Vitória
, quanto aos novos casos de Covid.
“Isso inviabiliza qualquer comparação, considerando o tamanho de amostras com diferenças expressivas entre as cidades e momentos de crescimento diferentes entre as regiões”, aponta Zanon.