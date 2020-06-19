Pandemia do coronavírus atrasa definições eleitorais em Linhares

Prefeitura de Linhares: cenário indefinido para as próximas eleições Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

(Veja a listagem ao final desta reportagem.) A pandemia do novo coronavírus deve atrasar a definição de todos os candidatos ao Executivo de Linhares , no Norte do Espírito Santo. Lideranças da política local afirmam que as medidas de isolamento social estão atrapalhando as articulações eleitorais e dificultando contato com apoiadores para formação de alianças. Apesar disso, alguns nomes já estão confirmados como pré-candidatos. Nos bastidores, sete políticos são apontados como os principais postulantes ao comando na cidade, mas a expectativa é que a lista, que já chegou a ter aproximadamente 15 nomes, diminua nas próximas semanas.

A Gazeta, a assessoria de Guerino não se posicionou sobre a sua candidatura. Assim que fizer, essa matéria será atualizada. Em seu quarto mandato como prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB) , teve uma eleição tranquila em 2016, com 73,6% dos votos válidos. Entre aliados e adversários, Guerino é apontado como candidato certo à reeleição. Procurada pela reportagem de, a assessoria de Guerino não se posicionou sobre a sua candidatura. Assim que fizer, essa matéria será atualizada.

Prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB) Crédito: Ricardo Medeiros

Internamente, o político tem afirmado para algumas pessoas que não pensa nas eleições neste momento, e sim em dirigir o município em meio à pandemia do novo coronavírus. Atualmente, de acordo com dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado nesta sexta-feira (19), Linhares contabiliza 934 casos positivos de Covid-19, sendo que 19 pessoas morreram vítimas da doença no município.

SEGUNDA COLOCADA EM 2016 SE APRESENTA COMO PRINCIPAL NOME DA OPOSIÇÃO

Segunda colocada nas eleições 2016, a ex-deputada estadual Eliana Dadalto, que deixou o PTC e se filiou ao Podemos para tentar chegar ao comando do Executivo, confirma sua pré-candidatura e se coloca como principal força de oposição ao atual prefeito.

Venho no embate com o atual prefeito há várias eleições. No último pleito municipal, fui a força que o enfrentou. Outros nomes que estão sendo ventilados na cidade se comportam mais como aliados do prefeito do que verdadeiramente seus opositores, afirma a ex-deputada.

A pré-candidata confirma que já existe uma negociação adiantada com outros partidos que devem compor o seu grupo político nas eleições, mas afirma que teve que adaptar os contatos durante a pandemia.

Tenho dedicado boa parte do meu tempo para conversar com os partidos e lideranças, onde tenho recebido incentivos e declaração de apoios via contato telefônico ou videoconferência. Diante da Covid-19, os contatos presenciais não são adequados, explicou.

EX-ALIADO DE GUERINO CONTA COM PRESTÍGIO ENTRE EMPRESÁRIOS E SETOR ACADÊMICO

Outro nome apontado como concorrente certo ao Executivo é o do professor universitário e advogado Lucas Scaramussa (DC). Ele confirma que é pré-candidato. Scaramussa também afirma que a pandemia do novo coronavírus afetou as conversas com possíveis apoiadores, mas aposta nos recursos virtuais para manter o contato com apoiadores.

Inegável que a pandemia causada pelo coronavírus prejudicou o diálogo e, de certa forma, até tirou a vontade de dialogar política. Falta clima e é tudo muito triste, mas não podemos desanimar, porque mais do que nunca o futuro da política precisa ser pensado. Apenas, na medida do possível, temos dialogado com precauções e a segurança que devem ser presentes no dia a dia de cada um de nós. Inclusive, alguns diálogos com os que dispõem do recurso de forma virtual. Reuniões com representantes de bairros, instituições e amigos como eram feitas no passado, infelizmente, não é possível, destaca.

O pré-candidato afirma que, mesmo com essas dificuldades, tem recebido sinal de apoio de siglas como o PSD, Solidariedade, Avante e PSL. Ele ainda espera o apoio de outros partidos.

Na política, Scaramussa já disputou uma vaga de deputado estadual em 2018, mas não foi eleito. Na ocasião, ele contou com o apoio do prefeito Guerino Zanon em sua campanha  ele também já trabalhou na administração municipal. Nos bastidores, Scaramussa é apontado como um forte concorrente ao Executivo e conta com prestígio do setor acadêmico e simpatia de empresários locais.

DEPUTADO ESTADUAL TAMBÉM QUER SER PREFEITO

Outro político que confirma sua pré-candidatura é o deputado estadual Marcos Garcia (PV). Ele também aponta dificuldades no processo de formação de alianças políticas, em função da pandemia.

Nossas conversas são praticamente todas por telefone, o contato com as pessoas tem que ser restrito e com muita cautela. Então está muito difícil, mas essa questão é para todos os partidos, diz o deputado.

Garcia está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa; ele obteve 13.442 votos nas eleições de 2018. É graduando em Ciências Políticas, empresário no ramo de irrigação e produtor rural. Para as eleições de 2020, ele espera contar com o apoio de PSB, DEM e Cidadania, além de outras siglas que estão em negociação.

PT DEVE APOSTAR EM CHAPA "PURO SANGUE"

Escolhido como pré-candidato do PT , Odilon Gava é militante na política de Linhares há mais de 30 anos, o empresário é ex-deputado federal e já trabalhou em diversos mandatos na prefeitura. Gava avalia que a pandemia está dificultando as articulações para todos os grupos políticos de Linhares. Ele tem usado a internet e o telefone para conversar com possíveis apoiadores de sua candidatura, mas reconhece que a falta de contato pessoal é um problema para as articulações eleitorais.

É um problema que todos nós estamos enfrentando, está difícil para todos os grupos políticos, isso pode favorecer quem já está no poder, afirmou Gava.

O petista destacou que mantém contato com outros partidos em busca de apoio, mas pode disputar as eleições sem outras siglas na coligação.

POLÍTICOS EXPERIENTES AINDA NÃO SE DEFINIRAM

Veterano na política capixaba, o ex-prefeito de Linhares e ex-deputado Luiz Durão (PDT) é outro apontado como pré-candidato ao comando do Executivo de Linhares. O pedetista ainda não decidiu sobre a candidatura, e aponta a pandemia do novo coronavírus como um dos fatores para a indefinição.

Ainda não me decidi, sou do grupo de risco, já fiz alguns procedimentos cardíacos e tenho idade avançada. O coronavírus deixa a gente com dúvida sobre a candidatura, destacou Durão. O político é outro que tem feito contato com possíveis aliados via telefone e internet durante a pandemia.

Outro experiente na política, o também ex-prefeito e ex-deputado José Carlos Elias (Pros) pode disputar o pleito em 2020. Elias afirma que não definiu a sua posição em relação às eleições e aponta a pandemia do novo coronavírus como uma das causas.

Ainda estou conversando com amigos e familiares para definir uma possível candidatura, mas a pandemia atrapalha isso. Estou fazendo articulações por telefone", afirma.

O político disse que ainda precisa resolver questões judiciais para confirmar a sua possível candidatura.

QUEM VAI TER O APOIO DO GOVERNADOR EM LINHARES?

Outra questão que agita os bastidores na política linharense é o candidato que pode receber o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa do Executivo. Na visão de lideranças do município, a chancela do Palácio Anchieta pode representar muito na corrida eleitoral.

O pré-candidato e deputado estadual Marcos Garcia confirmou que o PSB, partido de Casagrande, deve compor a sua chapa nas eleições. Sobre o apoio do governador, Garcia afirmou que está conversando com Casagrande. Existe uma boa conversa com o governador e espero, sim, que ele possa me apoiar, afirmou o deputado.

Apoio de Renato Casagrande é desejo de candidatos em Linhares Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Se for candidato, Luiz Durão (PDT) também espera contar com as bênçãos de Casagrande. O governador é um amigo, temos boa relação. Se eu realmente confirmar a minha candidatura, vou pedir o apoio dele, afirmou Durão.

Apesar disso, algumas pessoas acreditam que Casagrande pode se manter neutro na disputa eleitoral em Linhares. Na visão de algumas lideranças, isso favorece ainda mais o atual prefeito. Guerino é um aliado histórico de Paulo Hartung, ex-governador e adversário político de Casagrande.

CONFIRA OS PRINCIPAIS POSTULANTES AO CARGO DE PREFEITO DE LINHARES