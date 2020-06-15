Casagrande rebate críticas após participar de evento no Palácio Anchieta

Casagrande faz vídeo esclarecendo participação em live no Palácio Anchieta Crédito: Reprodução

Para esclarecer a participação no evento, Casagrande falou, nesta segunda-feira (15), que esteve no local junto da primeira-dama no final da live para recepcionar os organizadores e músicos, e que foram mantidos todos os cuidados e protocolos necessários nessa época de pandemia , para que não houvesse interação. "Tudo foi feito de acordo com as orientações. Ao final da live, foi organizada uma fotografia com organizadores e músicos  e essa foi a hora que tiramos essa fotografia que está circulando na rede social", explicou.

"É importante que a gente esclareça isso para quem tem boa fé, e para quem de fato está querendo explicações. Então estou dando aqui minhas explicações, mas vai também um registro de que tem gente que quer aproveitar um momento como esse para fazer campanha política e desgastar o governo" Renato Casagrande - Governador do Estado

Casagrande ainda finalizou dizendo que o governo do Estado usa de total transparência para dar todas as explicações para quem quer colaborar neste momento de pandemia e agradeceu a colaboração dos músicos que participaram, para que fossem arrecadados recursos financeiros e alimentos.

SINDIPÚBLICOS PEDE ESCLARECIMENTOS

O Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Sindipúblicos-ES) pediu alguns esclarecimentos ao governo do Estado sobre a realização da Vesperata do Amor e elencou uma série de considerações sobre o evento ter acontecido em meio à pandemia pelo novo coronavírus. No documento, o sindicato pede:

Que informem o número de participantes do referido evento, dentre músicos, servidores públicos (efetivos e comissionados), profissionais terceirizados e convidados;

Dentre os participantes, quais possuíam idade superior aos 65 anos e se foram apresentados atestado de ausência de comorbidades, bem como testagem para a Covid 19;

A área, em metros quadrados, do espaço específico onde ocorreu a realização do evento;

O valor da remuneração dos profissionais envolvidos e o período de horas disponibilizados para o evento, desde as que antecederam, para preparação, as de duração e as posteriores para encerramento, limpeza e desmontagem da estrutura;

O custo total do evento;

Se houve oferecimento de serviço de buffet e copeiragem;

O número de acessos e visualizações nas mídias sociais, durante a realização do evento, bem como o índice de audiência na transmissão realizada pela TV estatal de forma aberta;

O montante de recursos arrecadados durante a realização do evento, discriminando doador, valor doado e horário da doação;

Os comprovantes de destinação dos valores doados;

Os normativos legais que respaldam a não utilização de máscara nas dependências do Palácio do Governo.



A reportagem de A Gazeta acionou o governo do Estado para um posicionamento sobre os questionamentos do Sindipúblicos, que será acrescentado nessa matéria assim que a demanda for respondida.

A POLÊMICA

Casagrande e dona Virgínia tiveram a Covid-19 no mês de maio . A primeira-dama chegou a ficar internada no hospital. Os dois já se recuperaram da doença, como foi informado no início deste mês pelo governador. As fotos foram publicadas no perfil do Instagram da cerimonialista Stella Miranda e, posteriormente, foram apagadas. A live foi realizada para a arrecadação de doações para o ES Solidário - programa do governo estadual para destinação de produtos de higiene e alimentos para famílias afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

Durante a transmissão, o gerente de Cultura do Sesi-Findes, Marcelo Lages, que também apresentava o evento, informou que foram tomadas as medidas de proteção para evitar a contaminação pelo novo coronavírus entre os participantes, com orientações fornecidas por um médico.

Vesperata realizada no Palácio Anchieta, durante a pandemia, pelos Dia dos Namorados Crédito: Reprodução/Youtube

As imagens da Vesperata, disponíveis no Youtube, mostram que mais de 20 pessoas estavam no Palácio Anchieta para o evento, entre músicos, bailarinos, cinegrafistas e apresentadores. No vídeo, aparecem o Salão do Piano, onde estão os músicos, e o Salão Dourado, onde ocorreu uma apresentação de tango. Os espaços estão com as janelas fechadas, cobertas por cortinas.

"Nós estamos aqui, com a Orquestra Camerata Sesi, músicos convidados da Oses (Orquestra Sinfônica do Espírito Santo), cantores convidados e uma equipe aqui para falar de amor para vocês", diz Lages em trecho do vídeo, ressaltando o número de pessoas presentes.

CRÍTICAS NAS REDES SOCIAIS

As imagens repercutiram de forma negativa, principalmente entre adversários políticos de Casagrande, contrários ao isolamento social como medida para evitar a propagação da doença. Segundo eles, o próprio governador descumpriu as orientações de distanciamento social, enquanto prega a medida para a população.

Outros, que cumprem o isolamento, também criticaram a aglomeração na sede do Executivo estadual. "Você sair de casa é falta de empatia, mas o governador organizar uma festinha para a esposa no Palácio Anchieta não tem problema não", publicou um homem no Facebook. As imagens estão sendo compartilhadas nas redes sociais e em aplicativos de mensagem.

REALIZAÇÃO DO EVENTO

Na transmissão, foi exibido um depoimento da primeira-dama do Estado, em que ela contou que decidiu fazer um evento diferente para o Dia dos Namorados, comemorado no dia anterior, para "para distribuir o amor". Em nota, o governo do Estado informou ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que o trabalho foi realizado com uma equipe reduzida de pessoas, respeitando as normas de distanciamento social e com todos usando máscaras. As fotos, afirmou o governo, são dos bastidores da live solidária, que ocorreu no sábado.

A live teve a regência dos maestros Leonardo David e Helder Trefzger e contou com músicos da Camerata do Sesi e da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Foi uma parceria entre Secretaria estadual da Cultura (Secult), TV Educativa, Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e Programa ES Solidário.