Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisões no combate ao coronavírus

Casagrande pode não agradar, mas não pode ser acusado de arbitrário

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, tem ouvido diferentes segmentos da iniciativa pública e privada para definir ações de combate à Covid-19 e para tomar decisões relacionadas à adoção de medidas mais restritivas

Públicado em 

14 jun 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Governador do Espírito Santo Renato Casagrande durante pronunciamento sobre ações de combate à pandemia do novo coronavírus
Governador do Espírito Santo Renato Casagrande durante pronunciamento sobre ações de combate à pandemia do novo coronavírus Crédito: TV Gazeta/Reprodução
“Como governador, tenho que decidir entre uma medida ruim e uma pior. Não tem decisão nenhuma boa que eu tô tomando aqui.” A frase é do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e foi dita na última quarta-feira (10), quando o chefe do Executivo capixaba apresentou à imprensa e à sociedade o plano a ser adotado no Espírito Santo em caso de risco extremo no combate ao novo coronavírus.
De fato nenhuma das escolhas que têm que ser feitas neste momento é fácil e tampouco amistosa, mas é preciso reconhecer que todas elas estão sendo construídas de forma compartilhada. Para cada decisão que foi apresentada em relação às medidas restritivas que vão ser aplicadas quando a taxa de leitos de UTI chegar aos 91%, a equipe de governo ouviu muitos outros atores, tanto da iniciativa pública quanto da privada.
As decisões de Casagrande podem até não agradar a muita gente. Uns consideram que ele está sendo rigoroso demais em relação à circulação de pessoas e à abertura de negócios, enquanto outros o criticam por considerar que ele não está agindo com o rigor necessário para enfrentar a gravidade desta pandemia. Mas de uma coisa o governador não pode ser acusado: de definir suas estratégias de forma arbitrária e isolada.
Desde que o anúncio com as medidas mais restritivas foi feito, a coluna procurou fontes para repercutir e entender como o pronunciamento do governo estava sendo recebido pelos diferentes segmentos. Entre todas elas, a reação e a avaliação foi unânime: a de que em caso de ocupação maior dos leitos, é preciso impor ações mais duras, e que fazer isso de forma planejada, como foi anunciado, é o melhor caminho.
Há pelo menos 15 dias o governo estadual já vem debatendo, junto a diferentes lideranças, as estratégias que poderiam ser adotadas. Ou seja, ninguém foi pego de surpresa. Esse foi, inclusive, um compromisso que o Palácio Anchieta fez desde o início da pandemia. Tanto é que em um vídeo no dia 28 de maio, após a circulação de boatos sobre a adoção de lockdown, o secretário de Governo, Tyago Hoffmann, frisou que a sociedade não seria surpreendida com medidas desse tipo. O pronunciamento de Renato Casagrande de quarta-feira reforçou o cumprimento desse “acordo”.
Outra característica presente no discurso e na entrevista coletiva dada pelo chefe do Palácio Anchieta foi a transparência e a sinceridade para mostrar como estamos à beira de um colapso na saúde, e que impedi-lo não cabe só ao governo. Todos devem estar comprometidos no enfrentamento à Covid-19. Afinal, não há investimento que seja capaz de acompanhar a irresponsabilidade que estamos vendo diariamente nas ruas do Estado. E não estou falando de quem precisa sair para trabalhar.
governo capixaba poderia ter agido diferente e evitado chegar a esse ponto? Possivelmente sim. Mas a pergunta que tem que ser feita agora é por quanto tempo vamos continuar terceirizando os problemas e os culpados? Talvez seja tarde para pensar nisso, muitas vidas já foram perdidas, mas ainda dá tempo de assumirmos responsabilidades individuais que, não só farão bem a nós mesmos, como a toda sociedade.

Veja Também

O tom e os bastidores das reuniões entre Casagrande e lideranças do ES

Empresários fazem apelo para sociedade capixaba aumentar o isolamento

Medidas em caso de risco extremo no ES vão durar no mínimo 14 dias

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas espírito santo Renato Casagrande Governo do ES Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados