Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reunião com federações

Governo se prepara para possível lockdown e discute medida com empresários

Governo Casagrande já trata um lockdown na Grande Vitória como cenário plausível e pode decretar a medida extrema no mês de junho se aumento na oferta de leitos não bastar para suprir o crescimento da demanda

Públicado em 

26 mai 2020 às 18:25
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Renato Casagrande participa de reunião sobre o socorro aos Estados com o presidente Jair Bolsonaro, outros governadores e os presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre
Renato Casagrande pode assinar decreto estabelecimento lockdown na Grande Vitória, em algum momento de junho Crédito: Helio Filho/Secom-ES
O governo Casagrande já trata o lockdown na Grande Vitória como uma possibilidade real e se prepara para a necessidade de decretar essa medida drástica no mês de junho – a princípio, por um período de três semanas –, visando conter a velocidade de expansão do novo coronavírus nas cidades com mais altas taxas de contágio, para que o sistema hospitalar não entre em colapso. Por ora, não há decisão tomada nesse sentido, mas, internamente, já há preparativos em curso para o caso de confirmação desse cenário, mais forte a cada dia.
Tanto que, até a próxima sexta-feira, secretários de Estado devem se reunir com representantes das federações que respondem pelo setor produtivo do Espírito Santo, justamente com o objetivo de discutir eventuais medidas de enrijecimento das regras de isolamento social no mês de junho e prevenir os empresários sobre um possível decreto de lockdown.
Para essa reunião, serão convidados representantes da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), da Fecomércio, da Fetransportes e do movimento empresarial Espírito Santo em Ação. Uma fonte da coluna explica que a ideia é preparar o setor produtivo, com antecedência, para a possível necessidade de paralisação total das atividades, de modo que todos tenham tempo de se preparar adequadamente para a chegada desse momento.
Como dissemos acima, por enquanto o lockdown é tratado pelo governo como uma hipótese, mas uma hipótese cada dia mais plausível. E, caso a medida venha a se provar necessária, o setor produtivo não pode ser pego de surpresa.
Se as coisas chegarão ou não a esse ponto, vai depender, basicamente, do êxito ou não do governo em expandir, no curtísismo prazo, a oferta de leitos para tratamento de pacientes com Covid-19. “Hoje, se não tivéssemos perspectiva alguma de expansão da oferta de leitos, diria que o lockdown seria necessário já nos próximos dias”, diz uma fonte com conhecimento de causa.
O que vai orientar as próximas decisões do Palácio Anchieta é a nova matriz de risco, um sistema criado pelo governo que fornece à Sala de Situação uma série de dados e indicadores sobre a evolução do surto em cada município do Espírito Santo e sobre as respostas do Estado no enfrentamento à propagação da doença e no tratamento dos pacientes infectados que precisem de internação.

Veja Também

Secretário diz o que muda no ES com a nova matriz de risco

Os detalhes da nova matriz que pode determinar até lockdown nas cidades

O elemento mais importante para a tomada das próximas decisões é a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados exclusivamente para pacientes com a Covid-19 no Espírito Santo – somando-se os leitos disponíveis na rede pública estadual com aqueles adquiridos pelo governo na rede particular.
O “número mágico” é 90%. Esse é o “limite de alerta” adotado pelo governo. Se, nos próximos dias, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 ultrapassar essa barreira crítica em determinados municípios, o sistema hospitalar entra em risco de colapso, e o governo será então impelido a adotar medidas mais rígidas de isolamento social naquelas cidades – entre elas, não se descarta a mais severa, que é o possível lockdown.
Conforme mostrou reportagem de A Gazeta publicada no último domingo (24), com base em dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com a doença, na Grande Vitória, atingiu 88,58% no final da tarde daquele dia (48 horas antes da publicação desta coluna). Ao todo, dos 359 leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19, apenas 41 ainda estavam vazios para receber pacientes infectados pelo novo coronavírus. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Covid-19: governo do ES anuncia contratação de mais leitos em hospitais privados

Prefeitura de Boa Esperança amplia decreto de lockdown até o fim do mês

Pesquisadora da Ufes alerta para a proximidade de um colapso na saúde

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 10.889 e mortes chegam a 487

Coronavírus: Serra e Vila Velha registram mais de 2 mil casos confirmados

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Governo do ES Coronavírus no ES Lockdown
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados