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Pandemia de coronavírus

Pesquisadora da Ufes alerta para a proximidade de um colapso na saúde

Afirmação é da pós-Doutora em Epidemiologia Ethel Maciel. Retrato mais atualizado sobre a situação do Estado aponta que a taxa de contágio da Covid-19 não está atingindo um patamar adequado para controle do espalhamento do vírus pela população
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 14:16

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 14:16

Muitos usuários do Transcol estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns em ela ´
Muitas pesoas estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns em ela ´ Crédito: Carlos Alberto Silva
O avanço dos casos do novo coronavírus no Espírito Santo preocupa especialistas e a previsão para o desenrolar da pandemia não é positiva. O retrato mais atualizado sobre a situação do Estado aponta que a taxa de contágio da Covid-19 (chamada de "Rt") não está atingindo um patamar adequado  abaixo de 1  para que se continue tendo um controle do espalhamento do vírus pela população.
Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (26), a pós-Doutora em Epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel, alertou que estamos à beira de um colapso. A pesquisadora explicou que com uma taxa Rt de 0,8, 10 pessoas infectadas transmitem para 8 pessoas saudáveis, diminuindo o alcance do vírus. Na taxa atual (1,84) estamos quase dobrando o contágio, pois 10 pessoas infectadas infectariam aproximadamente outras 18 que infectariam 32, em uma função exponencial.
"Nesse ritmo, estamos no rumo do colapso do sistema de saúde, que significa a falta de leitos para novos casos e um aumento inevitável do número de óbitos", afirmou. Ethel também destacou que já há falta de insumos e de profissionais de saúde em todo o país. A epidemiologista ainda explicou que negros e fumantes têm mais riscos de morrer no Espírito Santo de Covid-19. 
Com informações de Fernanda Queiroz, da CBN Vitória.

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