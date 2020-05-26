Pesquisadora da Ufes alerta para a proximidade de um colapso na saúde

Muitas pesoas estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns em ela ´

Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (26), a pós-Doutora em Epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel, alertou que estamos à beira de um colapso. A pesquisadora explicou que com uma taxa Rt de 0,8, 10 pessoas infectadas transmitem para 8 pessoas saudáveis, diminuindo o alcance do vírus. Na taxa atual (1,84) estamos quase dobrando o contágio, pois 10 pessoas infectadas infectariam aproximadamente outras 18 que infectariam 32, em uma função exponencial.

"Nesse ritmo, estamos no rumo do colapso do sistema de saúde, que significa a falta de leitos para novos casos e um aumento inevitável do número de óbitos", afirmou. Ethel também destacou que já há falta de insumos e de profissionais de saúde em todo o país. A epidemiologista ainda explicou que negros e fumantes têm mais riscos de morrer no Espírito Santo de Covid-19.