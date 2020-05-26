Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: governo do ES anuncia contratação de mais leitos em hospitais privados

O governo do Espírito Santo tem afirmado que a construção de hospitais de campanha é uma última alternativa a ser adotada, priorizando a ampliação dos hospitais públicos e a parceria com as unidades privadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 11:15

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:15

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Crédito: Reprodução/TV
Para aumentar a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e desafogar as unidades hospitalares que atendem os pacientes com coronavírus no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ampliou a contratação de leitos em hospitais particulares e filantrópicos.
Nesta segunda-feira (25), a pasta assinou um contrato com a Clínica dos Acidentados de Vitória para a contratação de nove leitos de UTI e 49 leitos de enfermaria por um período de três meses e pelo valor total de R$ 1,52 milhão por mês.
Já nesta terça, a Sesa publicou um resumo de um edital de chamamento público de hospitais privados da região metropolitana de Vitória, que ainda será publicado, para a disponibilização de 10 leitos de UTI e de 70 a 80 leitos de enfermaria, também pelo prazo de três meses, para atendimento aos pacientes na especialidade da ortopedia. Embora não sejam leitos para Covid-19, a medida pode ajudar a reduzir a demanda naqueles hospitais que são referências no atendimento de coronavírus.
O governo do Estado tem afirmado que a construção de hospitais de campanha é uma última alternativa a ser adotada, priorizando a ampliação dos hospitais públicos e a parceria com as unidades privadas.

Veja Também

Veja as regras para venda de testes rápidos de Covid-19 em farmácias do ES

Coronavírus: ES apresenta leve melhora e ocupação de UTIs cai para 77,55%

Com 125 mortes por coronavírus, Serra lidera ranking de casos no ES

O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo (SINDHES) foi questionado pela reportagem de A Gazeta sobre o limite de leitos que as unidades particulares têm a oferecer para o governo, sem prejudicar a própria demanda. O superintendente do sindicato, Manoel Gonçalves, disse não ter essa informação, mas comentou que os hospitais já estão com a taxa de ocupação alta.
"Cada hospital firma seus contratos e ele sabe a quantidade de leitos que pode oferecer. Sabemos que as unidades estão com uma ocupação de leitos bem alta, mas não sabemos se está próximo do limite da oferta desses leitos para o Estado", afirmou.
O Estado hoje tem 1.065 leitos ao todo para coronavírus (490 de UTI e 575 de enfermaria), somando os dos hospitais próprios e os contratados na rede privada. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 77,55%

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados