Covid-19: governo do ES anuncia contratação de mais leitos em hospitais privados

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Crédito: Reprodução/TV

Nesta segunda-feira (25), a pasta assinou um contrato com a Clínica dos Acidentados de Vitória para a contratação de nove leitos de UTI e 49 leitos de enfermaria por um período de três meses e pelo valor total de R$ 1,52 milhão por mês.

Já nesta terça, a Sesa publicou um resumo de um edital de chamamento público de hospitais privados da região metropolitana de Vitória, que ainda será publicado, para a disponibilização de 10 leitos de UTI e de 70 a 80 leitos de enfermaria, também pelo prazo de três meses, para atendimento aos pacientes na especialidade da ortopedia. Embora não sejam leitos para Covid-19, a medida pode ajudar a reduzir a demanda naqueles hospitais que são referências no atendimento de coronavírus.

O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo (SINDHES) foi questionado pela reportagem de A Gazeta sobre o limite de leitos que as unidades particulares têm a oferecer para o governo, sem prejudicar a própria demanda. O superintendente do sindicato, Manoel Gonçalves, disse não ter essa informação, mas comentou que os hospitais já estão com a taxa de ocupação alta.

"Cada hospital firma seus contratos e ele sabe a quantidade de leitos que pode oferecer. Sabemos que as unidades estão com uma ocupação de leitos bem alta, mas não sabemos se está próximo do limite da oferta desses leitos para o Estado", afirmou.