Covid-19: governo do ES anuncia contratação de mais leitos em hospitais privados

Para aumentar a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e desafogar as unidades hospitalares que atendem os pacientes com coronavírus no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ampliou a contratação de leitos em hospitais particulares e filantrópicos.
Nesta segunda-feira (25), a pasta assinou um contrato com a Clínica dos Acidentados de Vitória para a contratação de nove leitos de UTI e 49 leitos de enfermaria por um período de três meses e pelo valor total de R$ 1,52 milhão por mês.
Já nesta terça, a Sesa publicou um resumo de um edital de chamamento público de hospitais privados da região metropolitana de Vitória, que ainda será publicado, para a disponibilização de 10 leitos de UTI e de 70 a 80 leitos de enfermaria, também pelo prazo de três meses, para atendimento aos pacientes na especialidade da ortopedia. Embora não sejam leitos para Covid-19, a medida pode ajudar a reduzir a demanda naqueles hospitais que são referências no atendimento de coronavírus.
O governo do Estado tem afirmado que a construção de hospitais de campanha é uma última alternativa a ser adotada, priorizando a ampliação dos hospitais públicos e a parceria com as unidades privadas.
O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo (SINDHES) foi questionado pela reportagem de A Gazeta sobre o limite de leitos que as unidades particulares têm a oferecer para o governo, sem prejudicar a própria demanda. O superintendente do sindicato, Manoel Gonçalves, disse não ter essa informação, mas comentou que os hospitais já estão com a taxa de ocupação alta.
"Cada hospital firma seus contratos e ele sabe a quantidade de leitos que pode oferecer. Sabemos que as unidades estão com uma ocupação de leitos bem alta, mas não sabemos se está próximo do limite da oferta desses leitos para o Estado", afirmou.
O Estado hoje tem 1.065 leitos ao todo para coronavírus (490 de UTI e 575 de enfermaria), somando os dos hospitais próprios e os contratados na rede privada. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 77,55%