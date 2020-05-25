Com 125 mortes por coronavírus, Serra lidera ranking de casos no ES
O município da Serra voltou a ser o que tem mais casos confirmados do novo coronavírus em todo o Espírito Santo. Na atualização do Painel Covid-19, do Governo do ES, desta segunda-feira (25), a cidade superou Vila Velha e assumiu a liderança do ranking com 1.955 moradores infectados.
A maior concentração de contaminados está nos bairros Colina de Laranjeiras (110), Morada de Laranjeiras (106) e Feu Rosa (79). Das quase 2 mil pessoas que testaram positivo para doença, 125 não resistiram e acabaram morrendo o que leva a taxa de letalidade municipal a 6,3%.
Depois de Serra, os municípios mais atingidos pela Covid-19 são Vila Velha (1.923), Vitória (1.893), Cariacica (1.436) e Viana (244). Só depois do quinto lugar é que aparecem cidades de fora da Região Metropolitana: Colatina, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim todos com menos de 200 casos cada.
Atualmente, o Espírito Santo já tem 10.365 casos confirmados de coronavírus e 465 óbitos causados por ele. Ao todo, mais de 37 mil testes já foram realizados e mais de 5 mil pessoas já são consideradas curadas no Estado.