Com 125 mortes por coronavírus, Serra lidera ranking de casos no ES

Serra voltou a assumir o posto de cidade com mais casos do novo coronavírus no Espírito Santo

A maior concentração de contaminados está nos bairros Colina de Laranjeiras (110), Morada de Laranjeiras (106) e Feu Rosa (79). Das quase 2 mil pessoas que testaram positivo para doença, 125 não resistiram e acabaram morrendo  o que leva a taxa de letalidade municipal a 6,3%.