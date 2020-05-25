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Pandemia

Coronavírus: ES registra 465 mortes e 10.365 casos confirmados

Dados foram atualizados pelo Painel Covid-19. Serra lidera o ranking como cidade do Estado com mais casos confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 16:28

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:28

Coronavírus: informação é uma arma contra a doença
Coronavírus: informação é uma arma contra a doença Crédito: Divulgação
Espírito Santo registrou  465 mortes e 10.365 casos confirmados do novo coronavírus na tarde desta segunda-feira (25). De acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),  apenas nas últimas 24 horas, foram registrados mais  358 diagnósticos positivos e 18 óbitos. 
O percentual de letalidade pela Covid-19 é de 4,49% no Estado, segundo os dados atualizados.   O número de pacientes curados, que também aumentou, passando de 4.784 para 5.167. Ao todo, 37.645 testes já foram realizados.
Pela primeira vez, a Serra lidera o ranking como cidade do Estado com mais casos confirmados da doença, com 1.955 moradores contaminados, seguida por Vila Velha (1.923) ; Vitória (1.896), Cariacica (1.436), Viana (244) e Colatina (193). 

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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