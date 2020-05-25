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Covid-19

Bebê morre vítima do novo coronavírus em Aracruz

De acordo com a prefeitura, o bebê tinha 27 dias de vida e era do sexo masculino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 15:00

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 15:00

24/03/20 - Novo decreto determina suspensão do transporte municipal em Aracruz
Bebê de 27 dias morre por coronavírus em Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz
Bebê morre vítima do novo coronavírus em Aracruz
Um recém-nascido morreu vítima do novo coronavírus em Aracruz, litoral norte do Espírito Santo.  De acordo com a prefeitura, o bebê teve o óbito confirmado na última segunda-feira (18), mas o  resultado da confirmação da morte por Covid-19 saiu dias depois, na sexta-feira (22).
Segundo o Executivo, o bebê tinha 27 dias, era do sexo masculino e faleceu quando estava internado no Hospital e Maternidade São Camilo. A prefeitura não soube informar se o paciente tinha comorbidades. 
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A prefeitura explicou que o bebê foi hospitalizado, na segunda-feira (18), com quadro de insuficiência respiratória grave e foi direto para a emergência. No local, ele teve uma parada cardíaca, e foi estabilizado. Porém, era necessário transferi-lo para uma UTI pediátrica, e, durante  o processo ele não resistiu. 
O Hospital São Camilo confirmou o óbito do recém-nascido em Aracruz. Segundo a unidade, o bebê morreu na última segunda-feira (18), aos 25 dias de vida. 

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Ainda de acordo com o hospital,  o bebê veio encaminhado da UPA de Vila Rica. Ele deu entrada no Hospital São Camilo em estado gravíssimo e encaminhado para a sala de emergência. Após a estabilização, o bebê iria para a UTI neonatal do Hospital São José, em Colatina, mas faleceu durante o processo de transferência. 
O hospital não confirmou se o bebê tinha alguma comorbidade. 

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