Bebê morre vítima do novo coronavírus em Aracruz

Bebê de 27 dias morre por coronavírus em Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz

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Um recém-nascido morreu vítima do novo coronavírus em Aracruz, litoral norte do Espírito Santo. De acordo com a prefeitura, o bebê teve o óbito confirmado na última segunda-feira (18), mas o resultado da confirmação da morte por Covid-19 saiu dias depois, na sexta-feira (22).

Segundo o Executivo, o bebê tinha 27 dias, era do sexo masculino e faleceu quando estava internado no Hospital e Maternidade São Camilo. A prefeitura não soube informar se o paciente tinha comorbidades.

A prefeitura explicou que o bebê foi hospitalizado, na segunda-feira (18), com quadro de insuficiência respiratória grave e foi direto para a emergência. No local, ele teve uma parada cardíaca, e foi estabilizado. Porém, era necessário transferi-lo para uma UTI pediátrica, e, durante o processo ele não resistiu.

O Hospital São Camilo confirmou o óbito do recém-nascido em Aracruz. Segundo a unidade, o bebê morreu na última segunda-feira (18), aos 25 dias de vida.

Ainda de acordo com o hospital, o bebê veio encaminhado da UPA de Vila Rica. Ele deu entrada no Hospital São Camilo em estado gravíssimo e encaminhado para a sala de emergência. Após a estabilização, o bebê iria para a UTI neonatal do Hospital São José, em Colatina, mas faleceu durante o processo de transferência.