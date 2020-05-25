Soldado da PM morre por Covid-19 no ES e ganha homenagens

Uma das missões de um policial militar é proteger vidas e há quase sete anos o soldado Jean Zanon Venturim Ronconi, de 29 anos, trabalhava para isso. Mas desde o último dia 8 de maio, ele se viu diante de um inimigo invisível e difícil de superar: a Covid-19. Para o lamento da família, de amigos e da corporação, Jean não conseguiu vencer a luta contra a doença e veio a óbito neste domingo (24), entrando para o triste quadro de vítimas da doença no Estado.
Segundo a mãe do policial, a cozinheira Júlia de Souza Zanon Venturin Ronconi, de 49 anos, o filho começou a apresentar sintomas da doença no início do mês e, por vezes, procurou atendimento. Na terceira ida ao hospital, Jean foi internado e já encaminhado para o tratamento imediato, pois apresentava sintomas do novo coronavírus.
"Ele começou a sentir febre e teve vômitos a partir do dia 8. O Jean foi com a esposa no Hospital da Polícia Militar, em Vitória, onde foi atendido e liberado. Na terça-feira (12), ele retornou ao HPM porque seguia com sintomas, mas foi novamente recomendado a voltar para casa. Na quinta-feira (14), ele continuava febril e foi novamente ao hospital. Desta vez fizeram uma tomografia e ele foi internado. Como estava com sintomas fortes, ele foi entubado e, à noite, o transferiram para o Jayme (Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves), na Serra", disse a mãe do militar, que era lotado na Companhia de Força Tática do 7º Batalhão da PM, em Cariacica.
EVOLUÇÃO RÁPIDA
Mesmo internado e recebendo o tratamento no hospital, o quadro clínico do soldado seguiu piorando. Ainda assim, a família vivia a expectativa de ver a sedação diminuída a partir desta segunda-feira (25).
"Até a última sexta-feira, a situação dele foi piorando, porém, no domingo, conversando com os médicos, eles disseram que embora grave, talvez pudessem diminuir a sedação dele. Isso foi por volta das 14 horas. Após o último boletim, o quadro dele ficou mais grave, a febre aumentou muito e ele estava sendo submetido a uma hemodiálise. Por volta das 19h30 nos comunicaram que o Jean havia morrido. Recebemos a confirmação de que ele tinha Covid-19 na última quarta-feira (20) e em menos de uma semana o perdemos. Foi um choque muito grande e não consigo expressar a dor que estou sentindo agora"
MÚSICO E HOMENAGENS
Morador do bairro Oriente, em Cariacica, Jean era membro da Igreja Metodista Wesleyana de Nova Brasília. Religioso e constante nas celebrações, o soldado tocava bateria e era admirado. A perda repentina mobilizou a comunidade e a mãe do militar disse que tem recebido mensagens de carinho e apoio de pessoas até de outros continentes. O militar deixa uma esposa e um enteado, filho dela.
Jean foi sepultado às 11 horas desta segunda-feira, no Cemitério São Jorge. Familiares, amigos e militares pretendem homenageá-lo pela dedicação à família e pelos serviços prestados à corporação na qual ingressou em 2013. Nas redes sociais do soldado, pessoas próximas ao militar postaram centenas de mensagens o homenageando e lamentando a morte dele.
Em gratidão ao empenho para salvar o filho, a mãe do militar está preparando cerca de 100 pacotes com palha italiana para entregar aos profissionais que cuidaram do filho no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, e pretende distribuir aos técnicos, médicos e enfermeiros.
POLÍCIA MILITAR
Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do soldado e comunicou estar apoiando à família do policial.
"A Polícia Militar do Espírito Santo confirma o falecimento do soldado Jean Zanon Venturim Ronconi, ocorrido na noite desse domingo (24), em decorrência do agravamento de seu estado de saúde devido à contaminação pela Covid-19. O militar era lotado na Companhia de Força Tática do 7º Batalhão e se encontrava afastado de suas atividades profissionais desde o dia 08/05 por causa de sua infecção pelo coronavírus. No dia 15/05 o policial precisou ser entubado e transferido do Hospital da Polícia Militar para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Incorporado às fileiras da PMES em 26/06/2013, o soldado Ronconi não resistiu à doença na última noite. A PMES tem prestado todo apoio aos familiares do policial militar neste momento de dor e mantém todas as medidas já determinadas pelos órgãos de saúde para proteção da tropa, como aquisição de máscaras, álcool em gel, luvas, higienização periódica das viaturas, além de outras medidas internas"