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Saúde em risco

Coronavírus: 88,58% das UTIs estão ocupadas na Grande Vitória

Se a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva continuar crescendo e passar dos 91% no Estado, pode ser decretado o lockdown em cidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 20:50

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 20:50

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
A ocupação de UTIs na Grande Vitória, região que concentra a maior parte da população do Espírito Santo, atingiu 88,58% no final da tarde deste domingo (24). Ao todo, dos 359 leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19, que causa complicações respiratórias, apenas 41 ainda estão vazios para receber pacientes vítimas do coronavírus. Os dados foram publicados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
Em todo o Espírito Santo, o número de UTIs ocupadas chegou a 81,46%. No total, dos 480 leitos disponíveis para o tratamento da doença,  391 estão ocupados. 
A manutenção de um baixo nível de ocupação de leitos é um dos termômetros usados para determinar os próximos passos do Estado para enfrentar a epidemia. Se a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva continuar a crescendo, pode ser decretado o confinamento e imposição de medidas ainda mais restritivas de circulação de pessoas e de funcionamento de atividades econômicas dos municípios, o chamado lockdown.
Em coletiva de imprensa no dia 20 de maio, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), afirmou que se chegar a 91% de ocupação de leitos de UTI, os municípios com risco extremo vão ter que parar totalmente as atividades econômicas. "Estamos definindo ainda outras medidas, comércio e serviço fechados, talvez algumas indústrias", disse na ocasião.
Na data em que o governador fez essa declaração, o Espírito Santo contava com 918 leitos de UTI e enfermaria exclusivos para o tratamento da Covid-19. Neste domingo (24), são 980 leitos. O Estado vem comprando leitos do sistema particular para conseguir prolongar o tempo até que o sistema de saúde estadual entre em colapso.

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No início da última semana, o governador apontou ainda que, até esta semana, estarão disponíveis 1.040 leitos, entre UTIs e enfermaria. O número conta em parte com os contratos que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está formalizando com hospitais filantrópicos e particulares.

1.04

NÚMERO DE LEITOS QUE O GOVERNO DO ES QUER CHEGAR NESTA SEMANA
Casagrande ressaltou ainda que haverá a oferta de 190 novas vagas no Hospital Vila Velha, da rede privada, que estarão disponíveis pelo SUS. Desse total, 50 já foram abertas.
Não é apenas a região metropolitana que precisará ficar atenta à ocupação de leitos de UTIs. Apesar de algumas áreas do Estado terem um índice mais baixo de lotação, o que preocupa é a quantidade de leitos disponíveis.  
No Sul do Espírito Santo, a taxa de ocupação de UTIs é de 63,79% (58 leitos disponíveis, estando 37 ocupados). No Norte, 66,67% de ocupação (42 leitos disponíveis, estando 28 ocupados). E, na Central, 38,10% (21 leitos disponíveis, estando 8 ocupados). (veja no infográfico no final da matéria)

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Até a segunda semana de maio, eram 15 hospitais do Estado com vagas reservadas para pessoas com o coronavírus. Outras unidades foram incluídas para ampliar a oferta e também para compensar o esgotamento de leitos que tem sido registrado nos últimos dias. Com isso, o Estado tem 19 hospitais preparados para receber pacientes.
Segundo a Sesa, os pacientes em investigação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ficam em leitos de UTI de isolamento. Para isso, eles são confirmados e levados para unidades exclusivas para pacientes com Covid-19.

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Caso sejam descartados no PCR-RT (teste diagnóstico da Covid-19), são removidos para outros hospitais. Caso o PCR-RT venha negativo, mas o paciente apresente clínica sugestiva de Covid-19, ele é definido como inconclusivo, podendo ser submetido a novas avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem.
(Com informações de Aline Nunes/A Gazeta)

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