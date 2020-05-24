Coronavírus: 88,58% das UTIs estão ocupadas na Grande Vitória

A ocupação de UTIs na Grande Vitória, região que concentra a maior parte da população do Espírito Santo, atingiu 88,58% no final da tarde deste domingo (24). Ao todo, dos 359 leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19, que causa complicações respiratórias, apenas 41 ainda estão vazios para receber pacientes vítimas do coronavírus. Os dados foram publicados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Em todo o Espírito Santo, o número de UTIs ocupadas chegou a 81,46%. No total, dos 480 leitos disponíveis para o tratamento da doença, 391 estão ocupados.
A manutenção de um baixo nível de ocupação de leitos é um dos termômetros usados para determinar os próximos passos do Estado para enfrentar a epidemia. Se a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva continuar a crescendo, pode ser decretado o confinamento e imposição de medidas ainda mais restritivas de circulação de pessoas e de funcionamento de atividades econômicas dos municípios, o chamado lockdown.
Em coletiva de imprensa no dia 20 de maio, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), afirmou que se chegar a 91% de ocupação de leitos de UTI, os municípios com risco extremo vão ter que parar totalmente as atividades econômicas. "Estamos definindo ainda outras medidas, comércio e serviço fechados, talvez algumas indústrias", disse na ocasião.
Na data em que o governador fez essa declaração, o Espírito Santo contava com 918 leitos de UTI e enfermaria exclusivos para o tratamento da Covid-19. Neste domingo (24), são 980 leitos. O Estado vem comprando leitos do sistema particular para conseguir prolongar o tempo até que o sistema de saúde estadual entre em colapso.
No início da última semana, o governador apontou ainda que, até esta semana, estarão disponíveis 1.040 leitos, entre UTIs e enfermaria. O número conta em parte com os contratos que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está formalizando com hospitais filantrópicos e particulares.
1.04
NÚMERO DE LEITOS QUE O GOVERNO DO ES QUER CHEGAR NESTA SEMANA
Casagrande ressaltou ainda que haverá a oferta de 190 novas vagas no Hospital Vila Velha, da rede privada, que estarão disponíveis pelo SUS. Desse total, 50 já foram abertas.
Não é apenas a região metropolitana que precisará ficar atenta à ocupação de leitos de UTIs. Apesar de algumas áreas do Estado terem um índice mais baixo de lotação, o que preocupa é a quantidade de leitos disponíveis.
No Sul do Espírito Santo, a taxa de ocupação de UTIs é de 63,79% (58 leitos disponíveis, estando 37 ocupados). No Norte, 66,67% de ocupação (42 leitos disponíveis, estando 28 ocupados). E, na Central, 38,10% (21 leitos disponíveis, estando 8 ocupados). (veja no infográfico no final da matéria)
Até a segunda semana de maio, eram 15 hospitais do Estado com vagas reservadas para pessoas com o coronavírus. Outras unidades foram incluídas para ampliar a oferta e também para compensar o esgotamento de leitos que tem sido registrado nos últimos dias. Com isso, o Estado tem 19 hospitais preparados para receber pacientes.
Segundo a Sesa, os pacientes em investigação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ficam em leitos de UTI de isolamento. Para isso, eles são confirmados e levados para unidades exclusivas para pacientes com Covid-19.
Caso sejam descartados no PCR-RT (teste diagnóstico da Covid-19), são removidos para outros hospitais. Caso o PCR-RT venha negativo, mas o paciente apresente clínica sugestiva de Covid-19, ele é definido como inconclusivo, podendo ser submetido a novas avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem.
(Com informações de Aline Nunes/A Gazeta)