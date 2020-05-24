ES já tem mais de 10 mil casos confirmados e 447 mortes por coronavírus

O número de óbitos pela doença também aumentou, saltando de 418 para 447 mortes. Ou seja, mais 29 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. O percentual de letalidade pela Covid-19 no Estado também cresceu, passando de 4,2% para 4,47% no Estado.

Entre todas as pessoas diagnosticadas, 2.658 são profissionais da saúde. A parte boa da atualização fica por conta do número de pacientes curados, que também aumentou, passando de 4.660 para 4.784. Ao todo, 36.145 testes já foram realizados no Estado.