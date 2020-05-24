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Avanço da Covid-19

ES já tem mais de 10 mil casos confirmados e 447 mortes por coronavírus

Marca foi ultrapassada na atualização feita na tarde deste domingo (24) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa); Vila Velha lidera como cidade com mais casos confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 17:32

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 17:32

Teste para coronavírus
Casos de coronavírus ultrapassaram os 10 mil no Espírito Santo neste domingo (24) Crédito: Fernando Zhiminaicela | Pixabay
Espírito Santo superou a marca de 10 mil casos confirmados do novo coronavírus na tarde deste domingo (24), cerca de três meses após a confirmação do primeiro infectado no Estado. De acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apenas nas últimas 24 horas, foram registrados mais 48 diagnósticos positivos, atingindo 10.007.
O número de óbitos pela doença também aumentou, saltando de 418 para 447 mortes.  Ou seja, mais 29 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. O percentual de letalidade pela Covid-19 no Estado também cresceu, passando de 4,2% para 4,47% no Estado.
Vila Velha lidera como cidade do Estado com mais casos confirmados da doença, com 1.892 moradores contaminados; seguida por Serra (1.882), Vitória (1.836), Cariacica (1.400), Viana (239) e Colatina (180).
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Entre todas as pessoas diagnosticadas, 2.658 são profissionais da saúde. A parte boa da atualização fica por conta do número de pacientes curados, que também aumentou, passando de 4.660 para 4.784. Ao todo, 36.145 testes já foram realizados no Estado.

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