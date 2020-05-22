Número de casos de coronavírus mais que dobra em menos de 20 dias no ES
O número de casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo mais que dobrou em um intervalo inferior a 20 dias. No último três de maio, eram 4.315 pessoas que receberam o diagnóstico positivo. Já nesta sexta-feira (22), essa quantidade saltou para 9.520 um aumento de 120%.
Ou seja, nesse pequeno intervalo de tempo, mais de 5 mil pessoas contraíram a Covid-19. Vale lembrar que o Estado havia ultrapassado a barreira dos 4 mil casos no primeiro dia deste mês cerca de três meses depois do primeiro caso. O que demonstra, claramente, o avanço exponencial da doença.
Durante este mesmo período, a quantidade de morte também aumentou significativamente, passando de 242 para 397, se considerado todo o Espírito Santo. Os dados estão disponíveis no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), atualizado pela última vez durante esta tarde.
CASOS AUMENTARAM MUITO EM MUNICÍPIOS
Se houve um agravamento no quadro da pandemia no Estado é porque os municípios também apresentaram uma piora. Exemplo claro disso é o cenário observado em São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim: em todos, só nesses 20 dias, os casos confirmados de coronavírus mais que quadruplicaram.
Na Grande Vitória, o aumento ficou mais próximo à média do Espírito Santo e quase todas as cidades também tiveram o número de casos confirmados dobrados. A única exceção é Vila Velha, mas que segue sendo a cidade capixaba com mais casos. Os aumentos mais significativos foram em Guarapari, Fundão e Cariacica.
Saindo da Região Metropolitana para o interior, onde a doença chegou há menos tempo, destacam-se dois municípios: Barra de São Francisco, no Noroeste, que passou de três para 67 casos (aumento superior a vinte vezes); e Presidente Kennedy, no Sul, que saltou de dez para 101 casos.
VEJA A SITUAÇÃO EM CADA MUNICÍPIO CAPIXABA
Considerando o número de casos que haviam sido registrados até o último 3 de maio e a atualização do Painel Covid-19, feita nesta sexta-feira (22), A Gazeta mostra como a transmissão do novo coronavírus se comportou em cada município capixaba, durante os últimos 20 dias. Confira:
- Afonso Cláudio: de 20 para 45
- Água Doce do Norte: de 0 para 17
- Águia Branca: de 0 para 4
- Alegre: de 3 para 7
- Alfredo Chaves: de 21 para 59
- Alto Rio Novo: não tem caso de coronavírus
- Anchieta: de 15 para 49
- Apiacá: de 4 para 10
- Aracruz: de 38 para 84
- Atílio Vivácqua: único caso em 11 de maio
- Baixo Guandu: de 8 para 49
- Barra de São Francisco: de 3 para 67
- Boa Esperança: de 1 para 37
- Bom Jesus do Norte: de 14 para 23
- Brejetuba: de 2 para 4
- Cachoeiro de Itapemirim: de 34 para 157
- Cariacica: de 626 para 1322
- Castelo: de 8 para 14
- Colatina: de 37 para 170
- Conceição da Barra: de 1 para 5
- Conceição do Castelo: de 3 para 16
- Divino de São Lourenço: de 1 para 2
- Domingos Martins: de 27 para 66
- Dores do Rio Preto: zero casos
- Ecoporanga: de 1 para 40
- Fundão: de 42 para 91
- Governador Lindenberg: único caso em 20 de maio
- Guaçuí: de 15 para 28
- Guarapari: de 66 para 146
- Ibatiba: de 1 para 10
- Ibiraçu: de 1 para 18
- Ibitirama: único caso em 23 de abril
- Iconha: de 5 para 11
- Irupi: de 2 para 13
- Itaguaçu: não tem caso de coronavírus
- Itapemirim: de 9 para 48
- Itarana: de 4 para 16
- Iúna: de 1 para 7
- Jaguaré: de 1 para 3
- Jerônimo Monteiro: de 2 para 4
- João Neiva: de 9 para 26
- Laranja da Terra: de 1 para 9
- Linhares: de 64 para 95
- Mantenópolis: de 1 para 2
- Marataízes: de 41 para 152
- Marechal Floriano: de 11 para 48
- Marilândia: de 1 para 8
- Mimoso do Sul: de 7 para 34
- Montanha: de 2 para 6
- Mucurici: de 1 para 2
- Muniz Freire: de 1 para 5
- Muqui: de 1 para 12
- Nova Venécia: de 1 para 16
- Pancas: de 1 para 42
- Pedro Canário: de 3 para 15
- Pinheiros: de 4 para 11
- Piúma: de 13 para 48
- Ponto Belo: não tem caso de coronavírus
- Presidente Kennedy: de 10 para 101
- Rio Bananal: de 2 para 9
- Rio Novo do Sul: de 5 para 6
- Santa Leopoldina: de 7 para 15
- Santa Maria de Jetibá: de 14 para 52
- Santa Teresa: de 16 para 70
- São Domingos do Norte: único caso em 18 de maio
- São Gabriel da Palha: de 4 para 9
- São José do Calçado: de 5 para 17
- São Mateus: de 33 para 163
- São Roque do Canaã: de 3 para 9
- Serra: de 864 para 1777
- Sooretama: de 8 para 16
- Vargem Alta: de 3 para 17
- Venda Nova do Imigrante: de 18 para 34
- Viana: de 103 para 218
- Vila Pavão: únicos dois casos em 20 de maio
- Vila Valério: de 8 para 25
- Vila Velha: de 1013 para 1810
- Vitória: de 848 para 1748