ES se prepara para aumento significativo de mortes em maio e junho

Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa ) está se preparando para um aumento significativo no número de casos e de mortes por coronavírus nas próximas semanas. A informação foi dada pelo subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (22).

Segundo Reblin, assim como o Brasil vem registrando recordes de óbitos por Covid-19 nos últimos dias, o Espírito Santo também está acumulando um número significativo de mortes pela doença. E, para fazer frente a este crescente, o subsecretário afirmou que os serviços de saúde estão se estruturando para um possível aumento nos registros de óbitos nos últimos dias de maio e no mês de junho.

"Nós estamos nos preparando, notificando os serviços que cuidam do acompanhamento de pessoas, para que se preparem e se estruturem para a possibilidade de um aumento significativo nos óbitos ainda no mês de maio e também no mês de junho" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde

DISTANCIAMENTO SOCIAL

Para conter o avanço no número de casos, o subsecretário destacou mais uma vez a importância do isolamento social. Por ser uma doença que não possui vacina e se transmite por contato direto, Reblin enfatiza a necessidade das pessoas diminuírem a circulação e preservarem o distanciamento.

A participação da sociedade, permanecendo em isolamento quando necessário e mantendo o distanciamento, pode ajudar a diminuir. Essa tarefa é de todos nós. A redução da circulação de pessoas e o distanciamento, entre elas, é fundamental para que a gente não tenha tantas vidas perdidas como ao longo dos últimos dias, destacou.

TRANSMISSÃO PARA MAIS DE UMA PESSOA

O subsecretário destacou o fato de que, para a diminuição dos casos ter efeito, as pessoas doentes devem transmitir para menos de uma outra pessoa - lembrando que o ideal é ficar isolado e não transmitir para ninguém. No entanto, atualmente a transmissão de pessoas doentes está sendo feita para mais de uma pessoa no Estado. Por isso, Reblin reforçou a importância do isolamento.