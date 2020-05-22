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Pandemia de coronavírus

Veja as cidades onde não há casos confirmados de Covid-19 no ES

O novo coronavírus tem avançado pelo Espírito Santo diariamente. Ainda assim alguns municípios capixabas seguem livres de confirmações da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 11:20

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 11:20

A Igreja Matriz Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, em Itaguaçu
Em Itaguaçu, a Prefeitura confirma três casos de Covid-19 na cidade, mas estes não aparecem no painel da Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Marcelo Prest
novo coronavírus segue avançando pelo Espírito Santo e a cada dia o número de mortes e de casos confirmados da doença aumentam em todas as regiões capixabas. Mas dos 78 municípios do Estado, quatro não constavam, na manhã desta sexta-feira (22), no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), entre os que possuem casos confirmados de Covid-19. 

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Alto Rio Novo e Itaguaçu, ambos na região Noroeste, Dores do Rio Preto, no Caparaó, e Ponto Belo, na Região Norte, são as quatro cidades que não constam com pessoas contaminadas com o novo coronavírus, segundo o painel da Sesa. A consulta foi realizada pela reportagem de A Gazeta às 10h desta sexta-feira.
Embora não conste nos dados da Sesa, a Prefeitura de Itaguaçu confirmou três casos na cidade. A divulgação dos mesmos ocorreu no dia 7 deste mês e, de acordo com a administração municipal, as três pessoas que contraíram a doença são da mesma família e moradores da zona rural da cidade. A contaminação, inclusive, teria ocorrido após um dos familiares ter tido contato com uma pessoa de outra cidade que testou positivo para a Covid-19. 
A Secretaria de Estado da Saúde foi procurada pela reportagem de A Gazeta para esclarecer o desencontro de informações do painel com o que foi divulgado pela Prefeitura de Itaguaçu. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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