Veja as cidades onde não há casos confirmados de Covid-19 no ES

Em Itaguaçu, a Prefeitura confirma três casos de Covid-19 na cidade, mas estes não aparecem no painel da Secretaria de Estado da Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde foi procurada pela reportagem de A Gazeta para esclarecer o desencontro de informações do painel com o que foi divulgado pela Prefeitura de Itaguaçu. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.