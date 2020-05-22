ES está em 9º lugar no ranking de casos e mortes por Covid-19 no país

O coronavírus já atingiu mais de 290 mil pessoas no país Crédito: Thor Deichmann/Pixabay

Os dados estão compilados em uma síntese sobre casos, mortes e incidência da Covid-19 no Brasil, em um painel organizado pelo ministério. Nesta quinta-feira (21), o Espírito Santo aparece com 8.092 registros da doença e 341 óbitos, embora os números no Estado já sejam um pouco maiores . A diferença se dá pelo momento em que o governo federal realiza o fechamento da apuração.

Em quantidade de casos, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro encabeçam a lista, nesta ordem. Juntos, eles registraram 130.791 pessoas com a Covid-19 desde o início da pandemia, volume que é quase a totalidade de todos os outros Estados e o Distrito Federal, que somaram 160.788 infectados.

Os três também lideram o ranking de moradores que morreram em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, mas houve menos óbitos entre os cearenses na comparação direta com os cariocas.

OS 10 ESTADOS COM MAIS CASOS

SP - 69.859 CE - 30.560

RJ - 30.372

AM - 23.704

PE - 22.560

PA - 18.135

MA - 15.114

BA - 11.197

ES - 8.092

PB - 5.838



OS 10 ESTADOS COM MAIS MORTES

SP - 5.363

RJ - 3.237

CE - 1.900

PE - 1.834

PA - 1.633

AM - 1.561

MA - 634

BA - 362

ES - 341

AL - 251



O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, disse que não comenta dados de outros Estados, ou faz comparativos, uma vez que a estratégia de enfrentamento à doença é diferente em cada local. Mas ele ressalta o fato de o Espírito Santo apresentar alta taxa de testagem, próxima à realidade de países como Cuba, que é reconhecido pela qualidade na política de saúde.