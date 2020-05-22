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Pandemia

ES está em 9º lugar no ranking de casos e mortes por Covid-19 no país

Levantamento é do Ministério da Saúde, que reúne informações fornecidas pelos Estados diariamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 06:01

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 06:01

Coronavírus - Covid19
O coronavírus já atingiu mais de 290 mil pessoas no país Crédito: Thor Deichmann/Pixabay
No mapa em que é traçada a disseminação do novo coronavírus no país, o Espírito Santo aparece em nono lugar no ranking nacional, tanto em número de casos quanto de mortes. O levantamento é do Ministério da Saúde, que reúne informações fornecidas pelos Estados todos os dias. 
Os dados estão compilados em uma síntese sobre casos, mortes e incidência da Covid-19 no Brasil, em um painel organizado pelo ministério. Nesta quinta-feira (21), o Espírito Santo aparece com 8.092 registros da doença e 341 óbitos, embora os números no Estado já sejam um pouco maiores. A diferença se dá pelo momento em que o governo federal realiza o fechamento da apuração.
Em quantidade de casos, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro encabeçam a lista, nesta ordem. Juntos, eles registraram 130.791 pessoas com a Covid-19 desde o início da pandemia, volume que é quase a totalidade de todos os outros Estados e o Distrito Federal, que somaram 160.788 infectados. 
Os três também lideram o ranking de moradores que morreram em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, mas houve menos óbitos entre os cearenses na comparação direta com os cariocas.

OS 10 ESTADOS COM MAIS CASOS

  1. SP - 69.859
  2. CE - 30.560
  3. RJ - 30.372
  4. AM - 23.704
  5. PE - 22.560
  6. PA - 18.135
  7. MA - 15.114
  8. BA - 11.197
  9. ES - 8.092
  10. PB - 5.838

OS 10 ESTADOS COM MAIS MORTES

  1. SP - 5.363
  2. RJ - 3.237
  3. CE - 1.900
  4. PE - 1.834
  5. PA - 1.633
  6. AM - 1.561
  7. MA - 634
  8. BA - 362
  9. ES - 341
  10. AL - 251
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, disse que não comenta dados de outros Estados, ou faz comparativos, uma vez que a estratégia de enfrentamento à doença é diferente em cada local. Mas ele ressalta o fato de o Espírito Santo apresentar alta taxa de testagem, próxima à realidade de países como Cuba, que é reconhecido pela qualidade na política de saúde. 
No Espírito Santo, por exemplo, faz parte do protocolo testar pessoas a partir dos 45 anos, além de grávidas, profissionais de saúde e de segurança, enquanto a recomendação do Ministério da Saúde é voltada especialmente a casos graves.  Minas Gerais, por outro lado, tem menos registros da Covid-19, mas é também um dos Estados que menos testes realiza no país.

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