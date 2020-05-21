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Monitoramento

Morador do ES vai poder consultar o índice de isolamento de cada cidade

Informação estará no site do governo estadual dedicado ao novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 17:58

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 17:58

Painel mostra [indice de isolamento em cada cidade do ES
Painel mostra [indice de isolamento em cada cidade do ES Crédito: Reprodução
O governo do Espírito Santo disponibilizou nesta quinta-feira (21) as informações sobre o índice de isolamento social de cada município do Estado. As informações já podem ser acessadas pelo site coronavirus.es.gov.br.
"O site vai contar com mais uma informação que é o índice de isolamento. Sabemos que quanto maior o isolamento, maior a possibilidade de impedir a transmissão do vírus", afirmou o governador Renato Casagrande durante lançamento de ordem de serviço para obra em São Gabriel da Palha por videoconferência.
Ele afirmou que o monitoramento do isolamento social dos capixabas é feito pelas empresas de telefonia móvel, que repassam as informações ao Estado através de um convênio a cada 24 horas. Anteriormente, esses dados eram fornecidos pela assessoria de imprensa de forma precária. Agora, eles estão compilados em um painel interativo, o que facilita a visualização.

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O objetivo da disponibilização ampla do índice de isolamento, segundo o governador, é dar mais transparência ao governo e auxiliar prefeitos e vereadores em suas tomadas de decisão no combate ao coronavírus. 
Casagrande lembrou ainda que esse índice integra a matriz de risco, que define a situação de cada município quanto a disseminação da Covid-19. Quanto mais grave a situação, maiores são as medidas restritivas a serem implementadas. 
"Quanto maior o índice de contágio e menor o isolamento, maior a possibilidade de haver restrição do comércio. Impedir a transmissão não é tarefa da prefeita, do governador, do presidente. É de cada um de nós", ressaltou. 

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