Morador do ES vai poder consultar o índice de isolamento de cada cidade

Painel mostra [indice de isolamento em cada cidade do ES Crédito: Reprodução

O governo do Espírito Santo disponibilizou nesta quinta-feira (21) as informações sobre o índice de isolamento social de cada município do Estado. As informações já podem ser acessadas pelo site coronavirus.es.gov.br.

"O site vai contar com mais uma informação que é o índice de isolamento. Sabemos que quanto maior o isolamento, maior a possibilidade de impedir a transmissão do vírus", afirmou o governador Renato Casagrande durante lançamento de ordem de serviço para obra em São Gabriel da Palha por videoconferência.

Ele afirmou que o monitoramento do isolamento social dos capixabas é feito pelas empresas de telefonia móvel, que repassam as informações ao Estado através de um convênio a cada 24 horas. Anteriormente, esses dados eram fornecidos pela assessoria de imprensa de forma precária. Agora, eles estão compilados em um painel interativo, o que facilita a visualização.



O objetivo da disponibilização ampla do índice de isolamento, segundo o governador, é dar mais transparência ao governo e auxiliar prefeitos e vereadores em suas tomadas de decisão no combate ao coronavírus.

Casagrande lembrou ainda que esse índice integra a matriz de risco, que define a situação de cada município quanto a disseminação da Covid-19. Quanto mais grave a situação, maiores são as medidas restritivas a serem implementadas.