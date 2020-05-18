'O sistema de saúde está sob pressão', diz Casagrande em apelo para isolamento

Em pronunciamento pelas redes sociais, na noite desta segunda-feira (18), Casagrande fez um apelo à população. "Estamos conseguindo manter o sistema de saúde funcionando, vocês estão vendo isso. Mas estamos muito pressionados, pois a demanda de leitos chegou a 78%. Precisamos da sua contribuição para que diminua a interação, não adquira o vírus ou não o propague. Isso nos ajuda a não pressionar a rede de leitos de UTI e enfermaria", frisou o governador, acrescentando que está fazendo parcerias com hospitais filantrópicos e da rede privada.