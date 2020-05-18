'O sistema de saúde está sob pressão', diz Casagrande em apelo para isolamento

A chegada de 29 novos respiradores no domingo (17) e a promessa de mais leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) nesta semana, todos para atender pacientes de Covid-19, não são o suficiente para diminuir a preocupação do governo do Espírito Santo com o funcionamento da rede de saúde. "Se o índice de transmissão continuar alto, talvez não daremos conta de atender todas as pessoas que demandam leitos", alertou o governador Renato Casagrande.
Em pronunciamento pelas redes sociais, na noite desta segunda-feira (18), Casagrande fez um apelo à população. "Estamos conseguindo manter o sistema de saúde funcionando, vocês estão vendo isso. Mas estamos muito pressionados, pois a demanda de leitos chegou a 78%. Precisamos da sua contribuição para que diminua a interação, não adquira o vírus ou não o propague. Isso nos ajuda a não pressionar a rede de leitos de UTI e enfermaria", frisou o governador, acrescentando que está fazendo parcerias com hospitais filantrópicos e da rede privada.
Segundo o Painel Covid-19, ferramenta do Governo do Estado com atualizações diárias sobre a doença em território capixaba, há 793 leitos disponíveis, nesta segunda, para pacientes infectados pelo novo coronavírus em todo o Espírito Santo. Do total, 441 são de terapia intensiva, dos quais 321 já estão ocupados. "Leitos de UTI salvam vidas, mas o isolamento e o distanciamento salvam todas as vidas", reforçou Renato Casagrande.
A primeira etapa do inquérito sorológico apontou que mais de 84 mil pessoas já tiveram o vírus, ou seja, pouco mais de 2% da população capixaba. Casagrande disse que isso significa que muitas pessoas tiveram a Covid-19, com sintomas brandos ou sem nenhum deles, o que não impede que elas tramitam o vírus para uma pessoa do grupo de risco.
"Mesmo que estejam saudáveis, essas pessoas se tornam vetores do vírus mesmo sem saber, podendo carregá-lo para uma pessoa em quem ele será prejudicial. O isolamento social é o remédio que temos, assim como o distanciamento social. Se for necessário sair de casa, não esquecer a higiene correta e o uso de máscaras", completou o governador.