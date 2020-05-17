Governo do ES recebe 29 respiradores para aumentar número de leitos

O governo do Espírito Santo recebeu, neste final de semana, a segunda parte dos respiradores que havia comprado da empresa Magnamed Tecnologia Médica. A previsão era que os aparelhos chegassem no dia 19 de maio, próxima terça-feira. Assim, todos os 59 respiradores adquiridos da empresa foram entregues.
O governador Renato Casagrande (PSB) publicou a chegada do segundo lote de respiradores na manhã deste domingo (17) em uma rede social. O primeiro lote havia sido entregue no começo do mês. Os equipamentos já tem destino certo: o hospital Jayme Santos Neves, que tem sido usado como referência no tratamento à Codiv-19.
A chegada dos respiradores aconteceu depois de um acordo entre o governo estadual e a empresa fornecedora dos equipamentos.
ENTENDA O CASO
O governo estadual comprou os 59 respiradores da Magnamed para aumentar o número de leitos disponíveis para os pacientes infectados pelo coronavírus. No entanto, os equipamentos não foram entregues na data prevista.
A empresa repassou os aparelhos para o governo federal, com quem tem um contrato para a entrega de 6.500 respiradores.
O governo estadual então solicitou a proibição de entrega dos respiradores para a União e até mesmo a busca e apreensão das unidades que deveriam vir para o Espírito Santo.
Os respiradores que chegaram no Estado foram adquiridos ainda na primeira quinzena de abril, quando o Estado anunciava o aumento do número de leitos para pacientes com o coronavírus.
Ao ser informada que a entrega não seria feita, a administradora do Hospital Jayme Santos Neves entrou com um recurso judicial solicitando a busca e apreensão dos equipamentos.
Com o acordo, ficam suspensas as multas que seriam aplicadas à empresa por não cumprir a decisão anterior de entrega.