Governo do ES recebe 29 respiradores para aumentar número de leitos

Segunda remessa de respiradores chegou ao Estado neste fim de semana Crédito: Reprodução Twitter Renato Casagrande

O governo do Espírito Santo recebeu, neste final de semana, a segunda parte dos respiradores que havia comprado da empresa Magnamed Tecnologia Médica. A previsão era que os aparelhos chegassem no dia 19 de maio, próxima terça-feira. Assim, todos os 59 respiradores adquiridos da empresa foram entregues.

A chegada dos respiradores aconteceu depois de um acordo entre o governo estadual e a empresa fornecedora dos equipamentos.

Recebemos mais 29 respiradores para ampliação dos leitos de UTI, no hospital Jayme Santos Neves. Nesta luta contra a Covid-19 os leitos de UTI são muito importantes para salvar vidas, mas não salva todas, infelizmente. O que salva 100% é o isolamento/distanciamento social. pic.twitter.com/UiBCa5RjkQ — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 17, 2020

ENTENDA O CASO

O governo estadual comprou os 59 respiradores da Magnamed para aumentar o número de leitos disponíveis para os pacientes infectados pelo coronavírus. No entanto, os equipamentos não foram entregues na data prevista.

A empresa repassou os aparelhos para o governo federal, com quem tem um contrato para a entrega de 6.500 respiradores.

O governo estadual então solicitou a proibição de entrega dos respiradores para a União e até mesmo a busca e apreensão das unidades que deveriam vir para o Espírito Santo.

Os respiradores que chegaram no Estado foram adquiridos ainda na primeira quinzena de abril, quando o Estado anunciava o aumento do número de leitos para pacientes com o coronavírus.

Ao ser informada que a entrega não seria feita, a administradora do Hospital Jayme Santos Neves entrou com um recurso judicial solicitando a busca e apreensão dos equipamentos.