ES precisa de 172 respiradores para leitos de UTI até o fim de maio

Leito do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra, com respirador: expectativa de chegar mais 29 equipamentos neste mês Crédito: Reprodução/TV

Numa parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Itália, que ajudou na intermediação, o Estado adquiriu 250 respiradores de fabricante italiano. Desses, segundo o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, a programação de entrega é de 60 para maio, 90 na primeira quinzena de junho e mais 100 em julho.

No Brasil, a Sesa efetuou ainda a compra de outros 110 respiradores para UTIs, dos quais 50 foram entregues e o restante tem cronograma também até julho. Agora em maio, serão apenas seis. O Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra, por ser administrado por uma Organização Social (OS) realiza aquisições à parte: dos 99 equipamentos comprados, ainda falta o fornecimento de 29, cujo prazo final de entrega é o próximo dia 19.

Nos hospitais particulares, dos quais a Sesa tem comprado leitos de UTI para o SUS, a responsabilidade de aquisição de respiradores é da própria unidade privada, aponta Nésio Fernandes.

Para a rede pública ou particular, a dificuldade é que a demanda pelos equipamentos é alta em todo o mundo, e o tempo para o fornecimento acaba sendo maior que a necessidade do sistema de saúde. O plano de expansão de leitos de UTI no Espírito Santo depende, em boa medida, da aquisição de respiradores.