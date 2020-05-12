Após 18 dias na UTI, técnica de enfermagem com Covid-19 recebe alta no ES

"Quando eu cheguei no Roberto Silvares, me dei conta do que estava acontecendo comigo, estava achando que era só uma falta de ar e que ia conseguir tratar, depois a ficha foi caindo, mas encontrei anjos no hospital, que é completamente oposto do que eu imaginava na minha vida. Quero aproveitar e pedir um favor a todas as pessoas: fiquem em casa, usem a máscara, se preocupem com os outros, quando você passa por isso é que entende a importância da máscara e dos profissionais que estão na linha de frente"