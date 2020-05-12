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Após 18 dias na UTI, técnica de enfermagem com Covid-19 recebe alta no ES

Adriana Euzébio, que mora em Linhares, estava internada desde o dia 7 de abril no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 09:15

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 09:15

Adriana ajoelhada e agradecendo pela recuperação contra o coronavírus durante a recepção de familiares e amigos
Adriana ajoelhada e agradecendo pela recuperação contra o coronavírus durante a recepção de familiares e amigos Crédito: Divulgação / Prefeitura de Linhares
Depois de ficar 18 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma profissional de saúde do município de Linhares recebeu alta após vencer a batalha contra o novo coronavírus. A técnica de enfermagem Adriana Euzébio, de 44 anos, voltou para casa nesta segunda-feira (11). E a recepção não podia ser melhor: familiares e amigos aguardavam com mensagens de apoio e muitos balões para comemorar o retorno de Adriana - todos respeitando as orientações de distanciamento e utilizando máscaras.
Adriana foi internada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus - referência no tratamento de Covid-19 - no dia 7 de abril, com um quadro de tosse, febre e dificuldade para respirar. Ela foi a primeira profissional de saúde de Linhares a testar positivo para o novo coronavírus, de acordo com informações da prefeitura do município. 
Após 18 dias na UTI, técnica de enfermagem com Covid-19 recebe alta no ES

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A técnica de enfermagem Adriana Euzébio teve alta e chegou em Linhares nesta segunda-feira (11)
A técnica de enfermagem Adriana Euzébio teve alta e chegou em Linhares nesta segunda-feira (11) Crédito: Divulgação / Prefeitura de Linhares
Após quase três semanas na UTI, realizando um tratamento intensivo contra a doença, a técnica de enfermagem foi considerada clinicamente curada e teve alta nesta segunda (11). Ela foi recepcionada por familiares e amigos em um hotel de Linhares que faz parte de um programa da prefeitura que recebe profissionais da saúde.
Em uma matéria publicada no site da Prefeitura de Linhares, Adriana falou sobre a luta contra a doença e deu um importante recado à toda população.
"Quando eu cheguei no Roberto Silvares, me dei conta do que estava acontecendo comigo, estava achando que era só uma falta de ar e que ia conseguir tratar, depois a ficha foi caindo, mas encontrei anjos no hospital, que é completamente oposto do que eu imaginava na minha vida. Quero aproveitar e pedir um favor a todas as pessoas: fiquem em casa, usem a máscara, se preocupem com os outros, quando você passa por isso é que entende a importância da máscara e dos profissionais que estão na linha de frente"
Adriana Euzébio - Técnica de enfermagem

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Em Linhares, apenas um paciente com o coronavírus ainda está internado. No total, o município confirmou 58 casos da doença, com 47 pessoas clinicamente curadas. Uma pessoa morreu em decorrência da Covid-19 no município.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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