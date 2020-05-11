Com consumo de álcool proibido, Linhares interdita 14 estabelecimentos
A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, interditou 14 estabelecimentos do município que permitiam o consumo de bebida alcoólica nos locais. A prática está proibida desde a última quarta-feira (6).
Um decreto do Executivo estabelece que lanchonetes, restaurantes e afins, não podem permitir que os clientes consumam álcool nos estabelecimentos, a venda para consumo em casa segue permitida. A medida é para evitar que as pessoas se aglomerem nesses locais durante a pandemia do novo coronavírus.
Desde que o decreto entrou em vigor, 14 estabelecimentos foram interditados por descumprirem a determinação. Deste total, nove foram notificados no último fim de semana.
De acordo com a prefeitura, agentes da Vigilância Sanitária de Linhares fazem vistorias em comércios de todas as regiões da cidade para checar se os estabelecimentos estão cumprindo com o decreto.
Os estabelecimentos interditados estão localizados nos bairros: Aviso, Araçá, Interlagos, Centro, Canivete, Conceição, BNH, São José e Linhares V.
DENÚNCIAS
A Prefeitura de Linhares informou que os trabalhos de fiscalização nos estabelecimentos são feitos a partir de denúncias via telefone.
Quem desejar informar atividade comercial suspeita pode fazer pelo 153, da Guarda Civil Municipal, ou o 27 3371 4028 da Vigilância Sanitária, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.