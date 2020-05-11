Agentes da Vigilância Sanitária de Linhares fazem vistorias em comércio Crédito: Prefeitura de Linhares

Your browser does not support the audio element. Com consumo de álcool proibido, Linhares interdita 14 estabelecimentos

Prefeitura de Linhares , no Norte do Espírito Santo, interditou 14 estabelecimentos do município que permitiam o consumo de bebida alcoólica nos locais. A prática está proibida desde a última quarta-feira (6).

Um decreto do Executivo estabelece que lanchonetes, restaurantes e afins, não podem permitir que os clientes consumam álcool nos estabelecimentos, a venda para consumo em casa segue permitida. A medida é para evitar que as pessoas se aglomerem nesses locais durante a pandemia do novo coronavírus.

Desde que o decreto entrou em vigor, 14 estabelecimentos foram interditados por descumprirem a determinação. Deste total, nove foram notificados no último fim de semana.

De acordo com a prefeitura, agentes da Vigilância Sanitária de Linhares fazem vistorias em comércios de todas as regiões da cidade para checar se os estabelecimentos estão cumprindo com o decreto.

Os estabelecimentos interditados estão localizados nos bairros: Aviso, Araçá, Interlagos, Centro, Canivete, Conceição, BNH, São José e Linhares V.

DENÚNCIAS

A Prefeitura de Linhares informou que os trabalhos de fiscalização nos estabelecimentos são feitos a partir de denúncias via telefone.