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Decreto municipal

Com consumo de álcool proibido, Linhares interdita 14 estabelecimentos

A prática está proibida desde a última quarta-feira (6). A medida é para evitar que as pessoas se aglomerem nesses locais durante a pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 16:30

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 16:30

Agentes da Vigilância Sanitária de Linhares fazem vistorias em comércios de todas as regiões da cidade
Agentes da Vigilância Sanitária de Linhares fazem vistorias em comércio Crédito: Prefeitura de Linhares
Com consumo de álcool proibido, Linhares interdita 14 estabelecimentos
A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, interditou 14 estabelecimentos do município que permitiam o consumo de bebida alcoólica nos locais. A prática está proibida desde a última quarta-feira (6).
Um decreto do Executivo estabelece que lanchonetes, restaurantes e afins, não podem permitir que os clientes consumam álcool nos estabelecimentos, a venda para consumo em casa segue permitida. A medida é para evitar que as pessoas se aglomerem nesses locais durante a pandemia do novo coronavírus.

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Desde que o decreto entrou em vigor, 14 estabelecimentos foram interditados por descumprirem  a determinação. Deste total, nove foram notificados no último fim de semana.
De acordo com a prefeitura, agentes da Vigilância Sanitária de Linhares fazem vistorias em comércios de todas as regiões da cidade para checar se os estabelecimentos estão cumprindo com o decreto. 
Os estabelecimentos interditados estão localizados nos bairros: Aviso, Araçá, Interlagos, Centro, Canivete, Conceição, BNH, São José e Linhares V.

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DENÚNCIAS

A Prefeitura de Linhares informou que os trabalhos de fiscalização nos estabelecimentos são feitos a partir de denúncias via telefone.
Quem desejar informar atividade comercial suspeita pode fazer pelo 153, da Guarda Civil Municipal, ou o 27 3371 4028 da Vigilância Sanitária, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

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