Após mais de um mês, feiras livres são liberadas em Linhares

As feiras dos bairros Novo Horizonte e Araçá passam a funcionar agora no Parque de Exposições de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Quase quarenta dias após a suspensão, as feiras livres no município de Linhares , Região Norte do Espírito Santo , voltaram a funcionar nesta sexta-feira (24). Apesar da liberação das atividades, os feirantes precisam seguir uma série de medidas de prevenção contra o novo coronavírus , evitando assim as possibilidades de contaminação pela doença.

Uma das ações que resultaram na liberação do trabalho dos feirantes foi a mudança no local das feiras livres, que antes ocorriam nos bairros Novo Horizonte e Araçá e passam a acontecer no Parque de Exposições da cidade, das 6h às 15h, às sextas e aos sábados. O objetivo é garantir a distância mínima de 2 metros entre as barracas e também entre os clientes.

O Parque de Exposição receberá os feirantes, porque os locais onde funcionavam as feiras não apresentam viabilidade logística que permite o espaçamento de 2 metros entre uma barraca e outra, visto que a distância era de 80 cm, explica o secretário municipal de Agricultura, Franco Fiorot.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A liberação do retorno das feiras livres em Linhares trouxe também algumas medidas de prevenção ao novo coronavírus que precisam ser adotadas. Os feirantes e consumidores, por exemplo, devem utilizar máscaras de proteção facial durante todo o tempo em que estiverem no local.

Os clientes devem evitar filas nas barracas e os atendimentos devem ser feitos individualmente, para evitar aglomerações. A Guarda Civil Municipal está responsável pelo controle da entrada dos clientes no local.

Feirantes com idade acima de 60 anos, grávidas, e pessoas que apresentam quadro sintomático da doença ficam proibidas de participar das feiras. Além disso, hipertensos, diabéticos, asmáticos, dentre outros que fazem parte do grupo de risco também devem evitar locais com grande fluxo de pessoas.

Uma cartilha digital com as orientações para os feirantes e clientes foi disponibilizada pela Prefeitura de Linhares . Os feirantes também devem disponibilizar aos consumidores álcool em gel 70%. A degustação de produtos como frutas, hortaliças ou outros alimentos prontos para consumo não está permitida.

As feiras livres do município de Linhares foram suspensas em março como medida de prevenção ao novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

CUIDADOS COM TRANSPORTE DE PRODUTOS

Além dos cuidados redobrados e as medidas de prevenção adotadas nas feiras livres, o transporte desses produtos também deve seguir orientações específicas. Os veículos, bem como locais de acondicionamento de produtos, equipamentos, utensílios e materiais deverão ser higienizados com álcool 70% ou solução de água sanitária (hipoclorito de sódio) preparada da seguinte forma: 10 litros de água e um copo pequeno de água sanitária (em torno de 200 ml).