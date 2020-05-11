Retomada do comércio no ES divide opiniões dos leitores

Fiscais da prefeitura de Cariacica fechando lojas na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Vitor Jubini

A primeira dela é que o comércio funcionará em dias alternados. Lojas de produtos de consumo não pessoal, como eletrodomésticos, material de construção, peças automotivas, móveis e informática, só poderão funcionar nos dias ímpares do calendário. Já as lojas de produtos de consumo pessoal, entre elas de vestuário, calçados, cosméticos, óticas, artigos esportivos e similares, somente poderão funcionar em dias pares.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) determinou uma série de recomendações para o funcionamento. É obrigatório, por exemplo, o uso de máscaras em todas as lojas, tanto para os trabalhadores quanto para os clientes. O descumprimento pode ser penalizado com multa de até R$ 5,2 mil para o proprietário da empresa.

A reabertura do comércio dividiu as opiniões dos leitores de A Gazeta. Enquanto alguns comemoram o retorno das atividades, para minimizar a queda da renda da população e o risco de desemprego, outros internautas temem o risco de aumento da transmissão da doença. Confira alguns comentários:

Achei um erro. Abrir no pico da pandemia é um tiro no pé. Os governos estadual e federal deveriam amparar os trabalhadores e pequenos e médios empresários para não ficarem no desespero para reabrirem o comércio. O resultado será desastroso. Não há jeitinho brasileiro para uma pandemia. Todos foram avisados. (Yara Cristo)

Já estava passando da hora de reabrir o comércio, porque mesmo com eles fechados as pessoas não respeitaram o isolamento e foram para ruas, bares, praias etc... Então não é culpa dos comércios que a Covid-19 está aumentando e sim de alguns irresponsáveis, que não se importam com a realidade. (Edinalva Scamparle Moraes)

Achei precipitada. Infelizmente isso vai representar aumento no número de casos. A maioria dos trabalhadores do comércio usa transporte público. Já estamos com ônibus cheios, imagina com comércio aberto. Poderiam esperar mais 10 dias. (Regina Glaucia)

Até que enfim uma atitude correta. Agora cabe a cada cidadão e cidadã se prevenir. Bora trabalhar, que o Deus Vivo guarde a todos nós. (Cleomar Andrade)

Temos que ser otimistas e tomar todos os cuidados necessários para diminuir a transmissão do vírus. E, ao mesmo tempo, tomar alguma atitude para não piorar a situação dos microempresários. (Leandro Leo)

Acho um absurdo! Vai sair de controle! Tem muita gente nas ruas sem motivo! Agora com o comércio aberto vai aumentar! (Luzia Dall'Orto)

O que não pode é abrir comércio e só gerente e funcionários trabalharem, se expondo ao vírus, e patrões ficarem em casa controlando a distância. Se é pra entrar no fogo, vamos juntos e cada um que se proteja. (José Maria Gonçalves)

Até que enfim o Casagrande acertou em alguma coisa. Uma economia inativa piora as coisas 10 vezes mais. (Vinny Alves)

Acho que o governo está certo, temos que iniciar a volta em algum momento. Não existe vacina. O cuidado com os vulneráveis e as regras de distanciamento precisam ser respeitadas por todos. (Adriana Sossai)

Acho precipitado! Deveria esperar mais um pouco! (Roseane Subtil Guedes Dantas)

Não sei por que ter medo em abrir o comércio, com responsabilidade, é lógico. Máscaras e álcool gel, restringir pessoas na entrada. Será que tem dinheiro assim pra todo mundo se aglomerar nas lojas? Se antes da pandemia o comércio já estava mal das pernas, imagina com tantos dia parado. (Maria Diones Silva)

Tanto tempo os comércios fechados… agora o governador vai autorizar para comprar roupas e sapatos? Esses comércios abertos só vão lamentar com mais transmissão do vírus. Ele poderia deixar como está. Todos os dias está morrendo gente, com as lojas abertas vai morrer muito mais. Só Deus para ter misericórdia dessas famílias que vão perder alguém. E tem muita gente que não coopera, ficando em casa. (Rosilene Pereira)

Só peço que Deus proteja a todos que precisarem sair de suas casas… porque confesso que estou apavorada depois que perdi meu irmão cheio de vida, apenas com 30 anos, saudável, para essa doença… que Deus e Nossa Senhora protejam todos. (Vania Modolo)

Nadou e morreu na praia! Agora que a situação se agrava, acham que está tudo normal?? (Queila Prati Lenzi)

Casagrande tinha que liberar, pois a pressão sobre ele era muita. Agora se cuide quem quiser, porque se pegar o vírus, é problema de cada um. Parabéns, governador. (Teresinha Barcelos Lenigton Ramos)

O povo pediu,está aí… agora, que possamos ter consciência do risco, que cada um possa fazer sua parte e juntos venceremos essa luta. (Leia Souza Luiz Nunes)

Quem pode ficar em casa, fica. Quem tem que ir trabalhar, vai, mas se cuide, use máscaras, mantenha a distância. Pessoas que trabalham diretamente com o público, por favor, se cuidem, só atendam pessoas que estiverem com máscaras. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus! (Valmir Araujo Machado)

Pessoal, vamos ficar atentos, não precisamos de roupas e calçados agora. Vamos ficar em casa. Eu o vou ao supermercado quando é necessário. Vamos nos proteger e proteger nosso povo. (Luci Rodrigues)

Se as empresas e o comércio não voltarem a trabalhar, vai vir fome, desemprego, e essa Covid vai parecer brincadeira de criança. Olhe a quantidade de lojas fechadas. Tem que abrir e exigir uso de máscaras e EPI. O governador está certíssimo. (Roberto Giestas Rodrigues)