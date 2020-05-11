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Reabertura na Grande Vitória

Fiscalização mais intensa no comércio a partir desta segunda no ES

Agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e das Guardas Municipais estarão nas ruas para fiscalizar os estabelecimentos que funcionarem fora das regras para a reabertura do comércio. Infratores podem ser multados e terem o alvará cassado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 09:28

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 09:28

Coronel Alexandre Cerqueira, dos Bombeiros
Coronel Alexandre Cerqueira, dos Bombeiros, explicou como a Operação Covid será desencadeada na Grande Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Corpo de BombeirosPolícia Militar e Polícia Civil e também as Guardas Municipais vão intensificar a fiscalização no cumprimento das regras para a reabertura do comércio na Grande Vitória, que volta a funcionar em esquema de alternância a partir desta segunda-feira (11). A ação é voltada aos estabelecimentos, que poderão ser multados caso estejam em desacordo contínuo com as recomendações, como explicado pelo coronel dos Bombeiros, Alexandre Cerqueira.
"Essa operação de fiscalização é uma continuação da que já estava acontecendo desde os meses de março e abril, no qual o Estado e os municípios de forma empenhada e intensa já realizam. A ação que será desencadeada a partir de hoje tem uma maior integração entre os agentes do Estado e cidades, e haverá um efetivo dedicado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para as operações", explicou.
Fiscalização mais intensa no comércio a partir desta segunda no ES

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A Operação Covid, como foi batizada, tem caráter de conscientização, tanto para comerciantes como para a população, porém se for observado um descumprimento frequente por parte do estabelecimento, este pode sofrer punições leves a severas.
"Essa operação será dividida em dois eixos: uma será focado no comércio, que volta a funcionar em dias alternados a partir de hoje, e o outro para evitar as aglomerações. Nelas, os policiais e bombeiros farão abordagens no intuito de evitar que se aglomerem. Para os comércios, pode sim haver multa e sanções, especialmente podendo chegar até à cassação do alvará de funcionamento, mas essa seria uma medida extrema", destacou o militar.
Para otimizar a fiscalização, as abordagens ocorrerão em pontos estratégicos e considerará a maior incidência de casos da Covid-19. "Temos um mapa de prioridades dos municípios, baseado na incidência dos casos (de coronavírus) nos bairros e também nas denúncias captadas pelo observatório da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nesse sentido, teremos uma fiscalização mais efetiva daqueles casos que realmente estejam com descumprimento das medidas restritivas de forma muito intensa", salientou Cerqueira.

CIDADÃO MULTADO

Neste primeiro momento, o cidadão que estiver na rua sem a usar de máscara será abordado pelos agentes do Estado e orientado a colocar o equipamento de proteção individual.
"As pessoas sem máscaras serão orientadas a colocá-las, muitas vezes estão com ela no bolso ou esquecem de colocar. É importante entendermos que é um processo de adaptação, as pessoas ainda estão muito confusas e às vezes o descumprimento é nesse sentido. Então a fiscalização tem o intuito de esclarecer também essas dúvidas e fazer as pessoas perceberem que o risco existe e está perto da gente. É preciso deixar claro que a multa não alcança o cidadão, apenas os estabelecimentos", finalizou o coronel dos Bombeiros.

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