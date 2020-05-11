Coronel Alexandre Cerqueira, dos Bombeiros, explicou como a Operação Covid será desencadeada na Grande Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Essa operação de fiscalização é uma continuação da que já estava acontecendo desde os meses de março e abril, no qual o Estado e os municípios de forma empenhada e intensa já realizam. A ação que será desencadeada a partir de hoje tem uma maior integração entre os agentes do Estado e cidades, e haverá um efetivo dedicado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para as operações", explicou.

Your browser does not support the audio element. Fiscalização mais intensa no comércio a partir desta segunda no ES

A Operação Covid, como foi batizada, tem caráter de conscientização, tanto para comerciantes como para a população, porém se for observado um descumprimento frequente por parte do estabelecimento, este pode sofrer punições leves a severas.

"Essa operação será dividida em dois eixos: uma será focado no comércio, que volta a funcionar em dias alternados a partir de hoje, e o outro para evitar as aglomerações. Nelas, os policiais e bombeiros farão abordagens no intuito de evitar que se aglomerem. Para os comércios, pode sim haver multa e sanções, especialmente podendo chegar até à cassação do alvará de funcionamento, mas essa seria uma medida extrema", destacou o militar.

Para otimizar a fiscalização, as abordagens ocorrerão em pontos estratégicos e considerará a maior incidência de casos da Covid-19 . "Temos um mapa de prioridades dos municípios, baseado na incidência dos casos (de coronavírus ) nos bairros e também nas denúncias captadas pelo observatório da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nesse sentido, teremos uma fiscalização mais efetiva daqueles casos que realmente estejam com descumprimento das medidas restritivas de forma muito intensa", salientou Cerqueira.

CIDADÃO MULTADO

Neste primeiro momento, o cidadão que estiver na rua sem a usar de máscara será abordado pelos agentes do Estado e orientado a colocar o equipamento de proteção individual.