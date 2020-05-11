Itapuã é o terceiro bairro do ES a ter mais de 100 casos de covid-19

Na orla das praias de Vila Velha é possível ver pessoas não atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus

Com 1070 casos, Vila Velha é o município do Estado com mais confirmações da Covid-19. Dos 10 bairros com mais registros de coronavírus, três estão na cidade: Praia da Costa, Itapuã, Praia de Itaparica. Além desses, há um bairro sem identificação como sendo da cidade no painel entre os 10 com mais casos do ES.

O Espírito Santo registrou mais 187 novos casos confirmados de Covid-19 e nove mortes pela doença nas últimas 24 horas. Com isso, o total de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus no Estado chega a 4.599 , com 181 óbitos pela doença, segundo dados atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde neste domingo (10). O percentual de letalidade da doença é de 3,94% e o número de curados chegou a 1.655.