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Vila Velha

Itapuã é o terceiro bairro do ES a ter mais de 100 casos de Covid-19

Bairro de Vila Velha já tem 103 registros confirmados de coronavírus e três mortos pela doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 08:32

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 08:32

Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa é possível ver pessoas não atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
Na orla das praias de Vila Velha é possível ver pessoas não atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Itapuã, em Vila Velha, é o terceiro bairro do Espírito Santo a ultrapassar a marca de 100 casos confirmados de coronavírus. O bairro já tem 103 registros da Covid-19, ficando atrás somente da Praia da Costa (145), também em Vila Velha, e de Jardim Camburi (140), em Vitória.
Com 1070 casos, Vila Velha é o município do Estado com mais confirmações da Covid-19. Dos 10 bairros com mais registros de coronavírus, três estão na cidade: Praia da Costa, Itapuã, Praia de Itaparica. Além desses, há um bairro sem identificação como sendo da cidade no painel entre os 10 com mais casos do ES. 
Itapuã é o terceiro bairro do ES a ter mais de 100 casos de covid-19

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Na última semana, Vila Velha aumentou as medidas restritivas contra o coronavírus. Por meio de um decreto, assinado pelo prefeito Max Filho, a prefeitura decidiu restringir, por tempo indeterminado, a permanência de pessoas nos calçadões das praias, praças, quadras desportivas, parques urbanos e unidades de conservação ambiental do município, como o Morro do Moreno. A prefeitura colocou blocos de concreto nos calçadões para servir como barreiras físicas.
O Espírito Santo registrou mais 187 novos casos confirmados de Covid-19 e nove mortes pela doença nas últimas 24 horas. Com isso, o total de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus no Estado chega a 4.599 , com 181 óbitos pela doença, segundo dados atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde neste domingo (10). O percentual de letalidade da doença é de 3,94% e o número de curados chegou a 1.655.

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