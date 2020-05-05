Vila Velha restringe permanência em calçadões e no Morro do Moreno

Prefeitura decidiu restringir permanência de pessoas na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa Crédito: Carlos Alberto Silva

Cidade capixaba com maior número de casos da Covid-19, Vila Velha aumentou as medidas restritivas contra o coronavírus . Através de um decreto, assinado pelo prefeito Max Filho nesta segunda-feira (04), a Prefeitura decidiu restringir, por tempo indeterminado, a permanência de pessoas nos calçadões das praias, praças, quadras desportivas, parques urbanos e unidades de conservação ambiental do Município, como o Morro do Moreno.

O texto do decreto não estipula multas, mas diz que os moradores do município só devem sair às ruas apenas para as "atividades inadiáveis, estritamente relacionadas à alimentação, à saúde e ao trabalho".

Apesar de não definir multa ou outra punição, o decreto define ainda que a fiscalização caberá à prefeitura e à Guarda Municipal e que as equipes podem encaminhar os moradores "às autoridades competentes para aplicação das penalidades cabíveis".

"É uma dose a mais de remédio que estamos dando para dizer para as pessoas que elas não precisam frequentar a todo tempo os calçadões. Baseado no decreto, vamos fazer barreiras no calçadão também, não para punir, mas não é o momento de frequentar esses locais", explicou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich.

Vila Velha já tem 839 casos confirmados e 22 mortos por coronavírus . Os bairros com mais registros da Covid-19 são justamente aqueles com orla, como Praia da Costa (111 casos), Itapuã (91) e Praia de Itaparica (47). Mesmo com a recomendação de isolamento social, os calçadões da cidade têm ficado cheio de moradores que insistem em ir nesses espaços para praticar exercícios.

O prefeito ainda criou regras rígidas para velórios e sepultamentos durante a pandemia. Fica limitado a dez o número de pessoas que podem estar presentes na cerimônia de despedida, que pode durar no máximo até duas horas.