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Coronavírus

Vila Velha restringe permanência em calçadões e no Morro do Moreno

Cidade capixaba com maior número de casos da Covid-19, Vila Velha aumentou as medidas restritivas contra o coronavírus por meio de um decreto publicado nesta terça-feira (05) no Diário Oficial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 07:38

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 07:38

Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa algumas pessoas estão atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
Prefeitura decidiu restringir permanência de pessoas na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa  Crédito: Carlos Alberto Silva
Cidade capixaba com maior número de casos da Covid-19, Vila Velha aumentou as medidas restritivas contra o coronavírus. Através de um decreto, assinado pelo prefeito Max Filho nesta segunda-feira (04), a Prefeitura decidiu restringir, por tempo indeterminado, a permanência de pessoas nos calçadões das praias, praças, quadras desportivas, parques urbanos e unidades de conservação ambiental do Município, como o Morro do Moreno.
O texto do decreto não estipula multas, mas diz que os moradores do município só devem sair às ruas apenas para as "atividades inadiáveis, estritamente relacionadas à alimentação, à saúde e ao trabalho".
Apesar de não definir multa ou outra punição, o decreto define ainda que a fiscalização caberá à prefeitura e à Guarda Municipal e que as equipes podem encaminhar os moradores "às autoridades competentes para aplicação das penalidades cabíveis".
"É uma dose a mais de remédio que estamos dando para dizer para as pessoas que elas não precisam frequentar a todo tempo os calçadões. Baseado no decreto, vamos fazer barreiras no calçadão também, não para punir, mas não é o momento de frequentar esses locais", explicou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich.
Vila Velha já tem 839 casos confirmados e 22 mortos por coronavírus. Os bairros com mais registros da Covid-19 são justamente aqueles com orla, como Praia da Costa (111 casos), Itapuã (91) e Praia de Itaparica (47). Mesmo com a recomendação de isolamento social, os calçadões da cidade têm ficado cheio de moradores que insistem em ir nesses espaços para praticar exercícios.
O prefeito ainda criou regras rígidas para velórios e sepultamentos durante a pandemia. Fica limitado a dez o número de pessoas que podem estar presentes na cerimônia de despedida, que pode durar no máximo até duas horas.
No caso de mortes de pessoas com diagnóstico confirmado ou suspeito do novo coronavírus, uma vez realizada a preparação dos corpos pelas prestadoras de serviços, estes deverão seguir imediatamente para o sepultamento ou cremação, sem a realização da cerimônia de velório.

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