Coronavírus no ES: número de casos sobe para 3.351 e mortes chegam a 123

Os números relacionados à Covid-19 não param de subir no Espírito Santo. O Estado já registra o total de 123 mortes e 3.351 casos confirmados da doença provocada pelo novo coronavírus, de acordo com a última atualização no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta segunda-feira (04). De acordo com os dados divulgados, só nas últimas 24 horas foram constatados 8 óbitos e 143 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 ultrapassou a barreira dos mil. Já são 1.023 passoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 25 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,67%. Até o momento já foram realizados 15.131 testes da doença em todo o Estado.
Perfil das Vítimas das últimas 24 horas
- A Secretaria da Saúde confirmou, nesta segunda-feira (04), oito óbitos pela Covid-19. Os registros são:
- 1. Homem, 46 anos, morador de Serra
- 2. Homem, 49 anos, morador de Fundão
- 3. Mulher, 83 anos, moradora de Vila Velha
- 4. Mulher, 88 anos, moradora de Serra
- 5. Homem, 43 anos, morador e Serra
- 6. Homem, 52 anos, morador de Cariacica
- 7. Mulher, 91 anos, moradora de Vitória
- 8. Mulher, 69 anos, moradora de Vitória
A Grande Vitória continua com o maior número de infectados do Espírito Santo. Com 839 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (687), Vitória (652) e Cariacica (440). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, acumula o maior número de casos com 116, seguido por Praia da Costa (111) e Itapuã (91), ambos em Vila Velha.
Previna-se
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.