Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 3.351 e mortes chegam a 123

Conforme os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa),  nas últimas 24 horas foram registrados 8 óbitos e 143 novos casos. Número de curados chega a 1.023
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 16:42

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 16:42

Coronavírus e o agravamento da crise econômica mundial
Coronavírus está lotando os hospitais da Grande Vitória Crédito: Divulgação
Os números relacionados à Covid-19 não param de subir no Espírito Santo. O Estado já registra o total de 123 mortes e 3.351 casos confirmados da doença provocada pelo novo coronavírus, de acordo com a última atualização no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta segunda-feira (04). De acordo com os dados divulgados, só nas últimas 24 horas foram constatados 8 óbitos e 143 novos casos. 
O número de pacientes curados de Covid-19 ultrapassou a barreira dos mil. Já são 1.023 passoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 25 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,67%. Até o momento já foram realizados 15.131 testes da doença em todo o Estado.

Perfil das Vítimas das últimas 24 horas

  • A Secretaria da Saúde confirmou, nesta segunda-feira (04), oito óbitos pela Covid-19. Os registros são:  
  • 1. Homem, 46 anos, morador de Serra 
  • 2. Homem, 49 anos, morador de Fundão 
  • 3. Mulher, 83 anos, moradora de Vila Velha 
  • 4. Mulher, 88 anos, moradora de Serra 
  • 5. Homem, 43 anos, morador e Serra 
  • 6. Homem, 52 anos, morador de Cariacica 
  • 7. Mulher, 91 anos, moradora de Vitória 
  • 8. Mulher, 69 anos, moradora de Vitória
A Grande Vitória continua com o maior número de infectados do Espírito Santo. Com 839 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (687), Vitória (652) e Cariacica (440). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, acumula o maior número de casos com 116, seguido por Praia da Costa (111) e Itapuã (91), ambos em Vila Velha.

Veja Também

Ecoporanga confirma primeira morte por coronavírus

Número de profissionais da saúde com coronavírus já passa de mil no ES

Previna-se 

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

VELOCIDADE DE CONTÁGIO E SINTOMAS

LEIA MAIS SOBRE O CASO

China 'gerou' coronavírus, mentiu e pessoas morreram, diz assessor da Casa Branca

A crise do coronavírus, o impeachment e o efeito manada

Rússia atinge novamente mais de 10 mil casos de coronavírus em um dia

Coronavírus atrasa e encarece entrega de compra online

Estudo francês vê efeito protetor da nicotina contra o coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados