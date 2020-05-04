Coronavírus no ES: número de casos sobe para 3.351 e mortes chegam a 123

Coronavírus está lotando os hospitais da Grande Vitória Crédito: Divulgação

O número de pacientes curados de Covid-19 ultrapassou a barreira dos mil. Já são 1.023 passoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 25 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,67%. Até o momento já foram realizados 15.131 testes da doença em todo o Estado.

Perfil das Vítimas das últimas 24 horas

A Secretaria da Saúde confirmou, nesta segunda-feira (04), oito óbitos pela Covid-19. Os registros são:



1. Homem, 46 anos, morador de Serra



2. Homem, 49 anos, morador de Fundão



3. Mulher, 83 anos, moradora de Vila Velha



4. Mulher, 88 anos, moradora de Serra



5. Homem, 43 anos, morador e Serra



6. Homem, 52 anos, morador de Cariacica



7. Mulher, 91 anos, moradora de Vitória



8. Mulher, 69 anos, moradora de Vitória



A Grande Vitória continua com o maior número de infectados do Espírito Santo. Com 839 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (687), Vitória (652) e Cariacica (440). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, acumula o maior número de casos com 116, seguido por Praia da Costa (111) e Itapuã (91), ambos em Vila Velha.

Previna-se

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.

Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;

Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;

Não compartilhar objetos de uso pessoal;

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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