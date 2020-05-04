Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19 no ES

Ecoporanga confirma primeira morte por coronavírus

A vítima é uma mulher, que não teve a idade confirmada, mas fazia parte do grupo de risco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 12:28

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 12:28

Sede da Prefeitura de Ecoporanga
Sede da Prefeitura de Ecoporanga Crédito: Google Street View
A Prefeitura de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou a primeira morte por coronavírus de uma moradora do município. A vítima é uma mulher, que não teve a idade confirmada, mas fazia parte do grupo de risco. O óbito aconteceu na madrugada de sábado (2) para domingo (3) em um hospital da Grande Vitória, onde ela estava internada.
Segundo a Secretaria de Saúde de Ecoporanga, a mulher estava há cerca de dois meses em tratamento de uma comorbidade no hospital, onde foi diagnosticada com Covid-19 no último sábado (2). Ainda de acordo com o município, desde o momento do registro do caso, as pessoas do contato domiciliar da paciente foram orientadas e colocadas em isolamento.

Veja Também

Aos 82 anos, médico suspende aposentadoria para atender de graça no ES

Número de profissionais da saúde com coronavírus já passa de mil no ES

Até o momento, o município possui um caso confirmado da doença, sendo este da paciente que veio a falecer. Apesar da confirmação da morte, o número ainda não consta no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), que deve atualizar os números na tarde desta segunda-feira (4).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados