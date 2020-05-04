Ecoporanga confirma primeira morte por coronavírus

A Prefeitura de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou a primeira morte por coronavírus de uma moradora do município. A vítima é uma mulher, que não teve a idade confirmada, mas fazia parte do grupo de risco. O óbito aconteceu na madrugada de sábado (2) para domingo (3) em um hospital da Grande Vitória, onde ela estava internada.
Segundo a Secretaria de Saúde de Ecoporanga, a mulher estava há cerca de dois meses em tratamento de uma comorbidade no hospital, onde foi diagnosticada com Covid-19 no último sábado (2). Ainda de acordo com o município, desde o momento do registro do caso, as pessoas do contato domiciliar da paciente foram orientadas e colocadas em isolamento.
Até o momento, o município possui um caso confirmado da doença, sendo este da paciente que veio a falecer. Apesar da confirmação da morte, o número ainda não consta no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), que deve atualizar os números na tarde desta segunda-feira (4).