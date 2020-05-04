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Dados da Sesa

Número de profissionais da saúde com coronavírus já passa de mil no ES

A quantidade de profissionais da linha de frente contaminados com a Covid-19 é equivalente a um terço do total de casos confirmados de pessoas com a doença no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 10:39

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 10:39

Médicos fazem treinamento no hospital de campanha para tratamento de covid-19 do Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo
Os profissionais da linha de frente no combate ao Coronavírus estão mais expostos e suscetíveis a contrair a doença Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil
Os números do novo coronavírus não param de crescer no Brasil e no Espírito Santo a cada atualização diária. Crescente também é quantidade de profissionais da linha de frente no combate à doença que estão contaminados. Pelas informações coletadas do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)1.053 trabalhadores da saúde já testaram positivo desde que o primeiro caso oficial foi registrado por aqui, ainda no dia 15 de março.

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De acordo com a atualização mais recente ocorrida neste domingo (3), dos mais de mil casos, 786 são mulheres e 267 homens
Número de profissionais da saúde com coronavírus já passa de mil no ES -

1.053 casos

O ES registra mais de mil profissionais da saúde com Covid-19
O montante de 1.053 corresponde a cerca de um terço do total de contaminados pela doença em solo capixaba. Até este domingo, o Espírito Santo registrava 3.208 casos da Covid-19, sendo que 115 pessoas vieram a óbito. Apenas uma delas está ligada à área da saúde, mas trata-se de um profissional de Minas Gerais, da cidade de Nanuque, mas que buscou atendimento no Estado.

MUNICÍPIOS E FAIXA ETÁRIA

Assim como quando atingiu a marca de 500 infectados, a cidade de Vila Velha aparece na liderança de trabalhadores com a doença. O município canela-verde acumula 283 casos, seguido por Vitória, com 269, e Serra, com 245 confirmações.
Outro dado relevante apontado pelo Painel Covid-19 está relacionado à idade desses profissionais: 400 deles tem entre 30 e 39 anos, enquanto 293, estão na faixa etária entre 40 a 49 anos. Outros 200 estão entre 20 a 29 anos e 130 estão compreendidos entre 50 a 59. Os demais infectados são 5 entre 10 a 19 anos, 22 entre 60 e 69 anos, 2 entre 70 a 79 anos, e apenas um com idade entre 80 a 89 anos.
Ao todo, a Sesa realizou 14.443 mil testes com este grupo de trabalhadores e a taxa de letalidade é de 0,09%. Praticamente 1/3 desses profissionais já estão curados. Pelos números da Secretaria, 368 do total de 1.053 casos estão livres da doença.

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