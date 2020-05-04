Número de profissionais da saúde com coronavírus já passa de mil no ES

Outro dado relevante apontado pelo Painel Covid-19 está relacionado à idade desses profissionais: 400 deles tem entre 30 e 39 anos, enquanto 293, estão na faixa etária entre 40 a 49 anos. Outros 200 estão entre 20 a 29 anos e 130 estão compreendidos entre 50 a 59. Os demais infectados são 5 entre 10 a 19 anos, 22 entre 60 e 69 anos, 2 entre 70 a 79 anos, e apenas um com idade entre 80 a 89 anos.