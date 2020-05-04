Os números do novo coronavírus não param de crescer no Brasil e no Espírito Santo a cada atualização diária. Crescente também é quantidade de profissionais da linha de frente no combate à doença que estão contaminados. Pelas informações coletadas do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 1.053 trabalhadores da saúde já testaram positivo desde que o primeiro caso oficial foi registrado por aqui, ainda no dia 15 de março.
De acordo com a atualização mais recente ocorrida neste domingo (3), dos mais de mil casos, 786 são mulheres e 267 homens.
Número de profissionais da saúde com coronavírus já passa de mil no ES -
1.053 casos
O ES registra mais de mil profissionais da saúde com Covid-19
O montante de 1.053 corresponde a cerca de um terço do total de contaminados pela doença em solo capixaba. Até este domingo, o Espírito Santo registrava 3.208 casos da Covid-19, sendo que 115 pessoas vieram a óbito. Apenas uma delas está ligada à área da saúde, mas trata-se de um profissional de Minas Gerais, da cidade de Nanuque, mas que buscou atendimento no Estado.
MUNICÍPIOS E FAIXA ETÁRIA
Assim como quando atingiu a marca de 500 infectados, a cidade de Vila Velha aparece na liderança de trabalhadores com a doença. O município canela-verde acumula 283 casos, seguido por Vitória, com 269, e Serra, com 245 confirmações.
Outro dado relevante apontado pelo Painel Covid-19 está relacionado à idade desses profissionais: 400 deles tem entre 30 e 39 anos, enquanto 293, estão na faixa etária entre 40 a 49 anos. Outros 200 estão entre 20 a 29 anos e 130 estão compreendidos entre 50 a 59. Os demais infectados são 5 entre 10 a 19 anos, 22 entre 60 e 69 anos, 2 entre 70 a 79 anos, e apenas um com idade entre 80 a 89 anos.
Ao todo, a Sesa realizou 14.443 mil testes com este grupo de trabalhadores e a taxa de letalidade é de 0,09%. Praticamente 1/3 desses profissionais já estão curados. Pelos números da Secretaria, 368 do total de 1.053 casos estão livres da doença.