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Pandemia

Covid-19: testes em casas começam na semana que vem no ES, diz subsecretário

O inquérito servirá para mapear os locais onde há concentração de infectados e, a partir dos resultados, auxiliar o governo a definir medidas de contenção da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 09:21

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 09:21

Testes recebidos pela Secretaria de Saúde do Estado foram doados pela Petrobras
Testes recebidos pela Secretaria de Saúde do Estado Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução
Agentes de Saúde vão começar, na próxima semana, a visitar casas em cidades do Espírito Santo para testar moradores e descobrir se eles têm ou tiveram contato com o coronavírus. A informação foi repassada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao Bom Dia ES.
Esse inquérito sorológico, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), chegou a ser anunciado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista no dia 16 de abril, que poderia começar, preferencialmente, na semana seguinte, mas, de acordo com a Secretaria da Saúde, já estava previsto para maio. "Não houve atraso para o início do Inquérito Sorológico, e o mesmo estava definido para começar no início de maio", informou a Sesa, por meio de nota.
O inquérito servirá para mapear os locais onde há concentração de infectados e, a partir dos resultados, auxiliar o governo a definir medidas de contenção da doença.
"O inquérito sorológico é como se fosse uma fotografia do momento da pandemia. Vamos fazer, a partir da semana que vem, uma visita às casas sorteadas aqui do Espírito Santo para coletar sangue das pessoas e verificar se elas tiveram ou não contato com a doença", explicou.
O exame define o nível de anticorpos (sistema de defesa do organismo) da pessoa testada e, em função do resultado, pode identificar se ela já passou pela doença e, portanto, se tem imunidade à Covid-19.

COMÉRCIO NO INTERIOR

O subsecretário também afirmou, durante entrevista, que a pasta volta a sua atenção para o interior do Estado com o avanço da Covid-19 para as cidades pequenas, o que pode afetar a flexibilização do funcionamento do comércio. "Há uma migração do aumento de casos para cidades do interior, óbitos acontecendo em cidades menores. Portanto, estamos observando o interior do Estado, avaliando o Mapa de Risco, a necessidade de alterar a configuração desse Mapa de Risco, para que a liberação de comércio no interior possa ser reavaliada", pontuou.

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