Covid-19: testes em casas começam na semana que vem no ES, diz subsecretário

Testes recebidos pela Secretaria de Saúde do Estado Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução

Bom Dia ES. Agentes de Saúde vão começar, na próxima semana, a visitar casas em cidades do Espírito Santo para testar moradores e descobrir se eles têm ou tiveram contato com o coronavírus . A informação foi repassada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao

O inquérito servirá para mapear os locais onde há concentração de infectados e, a partir dos resultados, auxiliar o governo a definir medidas de contenção da doença.

"O inquérito sorológico é como se fosse uma fotografia do momento da pandemia. Vamos fazer, a partir da semana que vem, uma visita às casas sorteadas aqui do Espírito Santo para coletar sangue das pessoas e verificar se elas tiveram ou não contato com a doença", explicou.

O exame define o nível de anticorpos (sistema de defesa do organismo) da pessoa testada e, em função do resultado, pode identificar se ela já passou pela doença e, portanto, se tem imunidade à Covid-19.

COMÉRCIO NO INTERIOR