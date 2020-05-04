Hospital de campanha no ES: 'No momento, não temos necessidade', diz subsecretário

"No momento, não temos necessidade de implantação de uma estrutura dessas porque a experiência brasileira tem mostrado que é de difícil operação e manutenção. Se chegar o momento em que todos os nossos recursos - e ainda temos muitos recursos, como ampliação de hospitais, aquisição de leitos na rede particular - o hospital de campanha é uma alternativa", destacou o subsecretário, explicando que o Estado deve demorar de 10 a 15 dias para finalizar a instalação de uma estrutura do tipo.