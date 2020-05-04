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Pandemia de coronavírus

Hospital de campanha no ES: 'No momento, não temos necessidade', diz subsecretário

O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, afirmou, em entrevista à TV Gazeta, que a pasta ainda tem outros recursos para serem usados, como a ampliação de hospitais públicos e a compra de leitos na rede privada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 08:48

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 08:48

Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin
Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Estrutura usada para atender pacientes com o novo coronavírus em vários Estados do Brasil, o hospital de campanha ainda não tem previsão de implantação no Espírito Santo. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que não há "no momento" necessidade de montar um local como esse no Estado.
Reblin afirmou que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) não descarta a implantação de um hospital de campanha, mas apontou que a pasta possui outros recursos para serem usados antes, como a ampliação dos hospitais públicos e a compra de leitos na rede privada.
"No momento, não temos necessidade de implantação de uma estrutura dessas porque a experiência brasileira tem mostrado que é de difícil operação e manutenção. Se chegar o momento em que todos os nossos recursos - e ainda temos muitos recursos, como ampliação de hospitais, aquisição de leitos na rede particular - o hospital de campanha é uma alternativa", destacou o subsecretário, explicando que o Estado deve demorar de 10 a 15 dias para finalizar a instalação de uma estrutura do tipo.
O último balanço divulgado pela Sesa indica que o Espírito Santo registrou 11 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. O dado foi atualizado neste domingo (3) pela Secretaria de Estado da Saúde. Com isso, chega a 115 o número de óbitos provocados pelo novo coronavírus, além de 3.208 pessoas infectadas pela doença no Estado, sendo 104 delas somente de sábado (2) para domingo.
O número de pacientes curados da Covid-19 chegou a 998. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,58%. Até o momento já foram realizados 14.443 testes da doença em todo o Estado.

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