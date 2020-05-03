Covid-19: ES registra 11 mortes em 24 horas por causa da doença

Coronavírus: foram registrados 104 novos casos entre sábado e domingo Crédito: Divulgação

Espírito Santo registrou 11 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O dado foi atualizado neste domingo (3) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Com isso, chega a 115 o número de óbitos provocados pelo novo coronavírus , além de 3.208 pessoas infectadas pela doença no Estado, sendo 104 delas somente de sábado (2) para domingo.

O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 998. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,58%. Até o momento já foram realizados 14.443 testes da doença em todo o Estado.

Vila Velha é o município com o maior número de casos, com 821 pessoas que testaram positivo. A Serra aparece em segundo lugar, com 659 que contraíram o vírus, seguida por Vitória (628) e Cariacica (414).

Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, conta com 114 casos confirmados; seguida pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 108 pessoas contaminadas já registradas.

TRATAMENTO

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.