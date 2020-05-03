Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Covid-19: ES registra 11 mortes em 24 horas por causa da doença

Número de pessoas que testaram positivo para doença chegou a 3.208 no Estado. Vila Velha é o município mais afetado, com 821 casos confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 17:10

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 17:10

Efeito do coronavírus na economia mundial
Coronavírus: foram registrados 104 novos casos entre sábado e domingo Crédito: Divulgação
Espírito Santo registrou 11 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O dado foi atualizado neste domingo (3) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Com isso, chega a 115 o número de óbitos provocados pelo novo coronavírus, além de 3.208 pessoas infectadas pela doença no Estado, sendo 104 delas somente de sábado (2) para domingo.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 998. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,58%. Até o momento já foram realizados 14.443 testes da doença em todo o Estado.
Vila Velha é o município com o maior número de casos, com 821 pessoas que testaram positivo. A Serra aparece em segundo lugar, com 659 que contraíram o vírus, seguida por Vitória (628) e Cariacica (414).
Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, conta com 114 casos confirmados; seguida pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 108 pessoas contaminadas já registradas.

Veja Também

Serra vai fazer blitze em asilos a partir desta segunda-feira (4)

Coronavírus: a turística Venda Nova fica vazia no feriadão

ES aumenta leitos para 552 e inicia compras em hospitais privados

TRATAMENTO

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Veja Também

Distribuição de máscaras no ES começa pelo Terminal de Campo Grande

Serra vai fazer blitze em asilos a partir desta segunda-feira (4)

Grávida é surpreendida com chá de fraldas "drive-thru" em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados