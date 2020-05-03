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Coronavírus

Serra vai fazer blitze em asilos a partir desta segunda-feira (4)

A intenção é orientar os cuidadores, fazer testes rápidos e aferir a temperatura desses profissionais, além de avaliar os idosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 16:25

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 16:25

Não deixe o vírus do preconceito te contaminar: ajude os idosos
Não deixe o vírus do preconceito te contaminar: ajude os idosos Crédito: Divulgação
As Instituições de Longa Permanência do Idoso, conhecidas como casas de repouso ou asilos, têm sofrido com a alta complexidade da doença causada pelo novo coronavírus em idosos, que fazem parte do grupo de risco. 
Po conta disso, a Secretaria de Saúde da Serra irá promover blitze nesses locais para orientar os cuidadores, fazer testes rápidos e aferir a temperatura desses profissionais, além de avaliar os idosos e notificar, quando necessário, os casos da Covid-19.
Serra tem hoje com, aproximadamente, 43 mil idosos, sendo que 243 estão nas 18 instituições particulares e filantrópicas do município.  Quatro equipes formadas por profissionais da Vigilância Sanitária e enfermeiros da Atenção Primária percorrerão todas as casas de repouso nesta segunda-feira (4) e terça-feira (5).
Também serão distribuídos kits de auxílio, que são o Kit Higiene - contendo água sanitária, sabão em barra, sabonete e uma máscara lavável - e o Kit bucal - que contém escova de dente, creme dental e fio dental, além de EPIs para todos os colaboradores das instituições. O Kit para os colaboradores contém: protetor facial, óculos especiais e máscara N95/PFF2.
A Secretaria ainda está organizando a melhor maneira de criar uma retaguarda de médicos que farão um trabalho de monitoramento nesses locais. A ideia é diminuir ao máximo a letalidade no município.

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