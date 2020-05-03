Serra vai fazer blitze em asilos a partir desta segunda-feira (4)

Não deixe o vírus do preconceito te contaminar: ajude os idosos Crédito: Divulgação

As Instituições de Longa Permanência do Idoso, conhecidas como casas de repouso ou asilos, têm sofrido com a alta complexidade da doença causada pelo novo coronavírus em idosos, que fazem parte do grupo de risco.

Po conta disso, a Secretaria de Saúde da Serra irá promover blitze nesses locais para orientar os cuidadores, fazer testes rápidos e aferir a temperatura desses profissionais, além de avaliar os idosos e notificar, quando necessário, os casos da Covid-19.

Serra tem hoje com, aproximadamente, 43 mil idosos, sendo que 243 estão nas 18 instituições particulares e filantrópicas do município. Quatro equipes formadas por profissionais da Vigilância Sanitária e enfermeiros da Atenção Primária percorrerão todas as casas de repouso nesta segunda-feira (4) e terça-feira (5).

Também serão distribuídos kits de auxílio, que são o Kit Higiene - contendo água sanitária, sabão em barra, sabonete e uma máscara lavável - e o Kit bucal - que contém escova de dente, creme dental e fio dental, além de EPIs para todos os colaboradores das instituições. O Kit para os colaboradores contém: protetor facial, óculos especiais e máscara N95/PFF2.